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Tıbbi hintkeneviri ihalesine engel

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Rum Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi hintkeneviri ekimi ve üretimi konusuna ilgi duyanlara çağrı yapmaya hazırlanırken, Rum Sayıştaylık ve Hazine Müsteşarlığı’nın engeline takıldığı belirtildi.
Tıbbi hintkeneviri ihalesine engel

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, tıbbi hintkeneviri ekimi ve üretimi konusunda ihaleye çıkma sürecinde gecikme yaşanacağının görüldüğünü yazdı.


Rum Sayıştaylık ve Hazine Müsteşarlığı’nın, devletin hintkeneviri ekimi ve üretiminden kaynaklı gelirinin az olacağı şeklindeki görüşüne atıfta bulunarak, süreci bloke ettiğini; Sağlık Bakanlığı ve hükümete de, vergileri yeniden gözden geçirmesi yönünde çağrı yaptığını belirtti.

 
Habere göre, Sayıştaylık ve Hazine Müsteşarlığı, şirketlerin, tıbbi hintkenevirinden yıllık bazda milyonlarca Euro kazanacağını devletin ise kasasına  sadece 30 milyon Euro koyacağı olgusuna dikkati çekti.

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