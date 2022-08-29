Tıbbi İşlemler Hekimler Tarafından veya Hekimlerin Gözetiminde Yapılmalıdır

Ülkemizde tıp doktorlarının meslek icra kuralları ve şartları Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yasası ile düzenlenmiş olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dâhilinde hiçbir hekim, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmadan, ücretli veya ücret almaksızın hekimlik mesleğini uygulayamaz.

Yine aynı yasa ile tıbbi işlem ve uygulamaların tıp doktoru olmayan kişilerce yapılması, tıp doktoru olmayan kişilerin doktormuş gibi izlenim vermesi veya öyle davranması yasaklanmıştır ve cezaya tabiidir.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasasının 30. Maddesi aynen şöyledir:

Tabiplik Yapamama ve Paramedikal Hizmetlerin Yerine Getirilmesi 30. (1) Bu Yasa uyarınca Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine ve Kıbrıs Türk Tabip Odasına üye olarak kayıt yaptırmayan hiç kimse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tabip olarak belli bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak hiçbir şekilde meslek icra edemez, herhangi bir tıbbi müdahalede bulunamaz ve reçete yazamaz. 13/2004 (2) Laborant, diyetisyen, fizyoterapist, diş teknisyeni, eczacı ve benzeri sağlık hizmetleri veren paramedikal hizmetler, ilgili tababet hizmetindeki sorumlu tabip veya diş tabibinin talepleri doğrultusunda yapılabilir. (3) Bu madde kurallarına aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler

Son dönemlerde ülkemizde tıp doktoru olmayan kişilerce çeşitli tıbbi-cerrahi estetik işlemler gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Dolgu, botoks, ip askı, yüz germe, saç ekimi vb. işlemler tıbbi işlemlerdir ve sadece hekimler tarafından ve sağlık kuruluşları çatısı altında yapılmalıdırlar. Unutulmamalıdır ki her türlü tıbbi işlemde hastanın kendi kişisel özelliklerinden kaynaklanan çeşitli alerjik reaksiyonlar gibi komplikasyonlar gelişebilmekte ve hekimler tarafından müdahale ve yakın takip gerekebilmektedir. Sağlık kuruluşları dışında profesyonel ve ehil olmayan kişilerce yapılan bu uygulamalar halk sağlığı açısından sakıncalı olup halkımızın bu tür girişimlere itibar etmeyip bu durumu gerekli mercilere ihbar etmesi önemlidir.

Yine son zamanlarda yurtdışında tıp doktoru ünvanına sahip ancak KTTB'ne üyeliği veya izni olmadan ülkemizde günübirlik hasta muayenesi veya tıbbi müdahale yapmaya kalkışan hekimler bulunmaktadır. Halkımızı bu hekimlere yönlendiren simsarlara karşı uyarır, bu ve bunun gibi hasta simsarlarının sağlığınızı tehlikeye atmaktan ve ülkemiz hekimlerini karalamaktan çekinmeden maddi çıkar sağlama peşinde olduklarını hatırlatırız.

Geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan şikayet doğrultusunda Girne Polis Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonla ortaya çıkartılan ve hekim olmayan kişilerce birçok insanımıza yapılan botoks ve dolgu uygulamalarının izinsiz/ruhsatsız bir güzellik salonunda gerçekleşmiş olması da bu tehlikenin büyüklüğünü ortaya koymuştur.

Halkımızı kendi sağlıklarını tehlikeye atmamaları, her türlü tıbbi- cerrahi işlem ve uygulama için hekimlerine başvurmaları konusunda bir kere daha uyarır konunun yakın takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.