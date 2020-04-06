Tıbbi malzeme ve anti viral ilaçlar geldi

Yeni tıbbi malzeme ve anti viral ilaçlar ülkemize geldi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli düzenlediği basın toplantısında, 50 bin cerrahi maske 3 bin özellikli maske ve korona virüs tedavisinde kullanılmak üzere anti viral ilaçlar getirildiğini açıklamıştı.
Yeni tıbbi malzeme ve anti viral ilaçlar ülkemize geldi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli düzenlediği basın toplantısında, 50 bin cerrahi maske 3 bin özellikli maske ve korona virüs tedavisinde kullanılmak üzere anti viral ilaçlar getirildiğini açıklamıştı.
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