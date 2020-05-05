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"Tibuk ile ilgili FETÖ soruşturması gündemde"

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Kibris Postasi: "Tibuk ile ilgili FETÖ soruşturması gündemde"
"Tibuk ile ilgili FETÖ soruşturması gündemde"

Başbakan Ersin Tatar’ın Merit Oteller Grubu sahibi Besim Tibuk’un Fetullah Gülen Terör Örgütü’nü övücü sözleri ile ilgili soruşturma başlatılması için Polis Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile istişare halinde olduğu ifade edildi.

Kıbrıs Postası’na ulaşan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde farklı farklı programlarda sarf ettiği sözler nedeniyle Diyalog TV’nin yayınlarının RTÜK tarafından Türksat’tan çıkarılması üzerine incelemeye alınan Tibuk’un sözleri arasında geçmişte FETÖ’yü öven ifadeler de olduğunun belirlendiği ifade ediliyor.

FETÖ’nün KKTC'de 'terör örgütü' listesinde olması hasebiyle bu konuda harekete geçen Başbakan Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’ndan Tibuk ile ilgili soruşturma sürecini başlatmasını istediği ifade edildi.

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