Ticaret Dairesi'nden denetim

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi rutin denetimlerini sürdürüyor. Mart ayı içerisinde ülke genelinde 121 iş yeri denetlendi. Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'na göre son kullanım tarihleri dolmuş ve tarihleri değiştirilmiş 7.711.86 TL değerinde çeşitli gıda maddeleri müsadere edildi. Denetimlerde toplam 5.280.00 TL'lik para cezası kesildi.

Ticaret Dairesi verilerine göre, geçtiğimiz şubat ayında ise; toplam 60 iş yeri denetlendi ve 3773.69 TL değerinde çeşitli gıda maddeleri müsadere edildi. Denetimlerde toplam 2. 466.00 TL’lik para cezası kesildi.