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Ticaret Odası: “ Devletin zamları ‘ucuzluk’ arayışının ‘popülizm hamlesi’ olduğunu kanıtladı”

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Ticaret Odası, “devletin zamları ‘ucuzluk’ arayışının ‘popülizm hamlesi’ olduğunu kanıtladı” iddiasında bulundu.
Ticaret Odası: “ Devletin zamları ‘ucuzluk’ arayışının ‘popülizm hamlesi’ olduğunu kanıtladı”

Ticaret Odası, “devletin zamları ‘ucuzluk’ arayışının ‘popülizm hamlesi’ olduğunu kanıtladı” iddiasında bulundu.

Ticaret Odası, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, kamusal hizmetlere yaptığı zamları yeni yılın ilk gününde Resmi Gazetede yayınlatarak yeni yıla “zamlı bir giriş” yapılmasını sağladığını savundu ve “Böylece, yeni hükümetin kurulması ile birlikte Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı tarafından gündeme getirilen piyasayı ucuzlatma çabaları, en büyük darbeyi bizzat hükümetin kendisinden almış oldu” görüşünü ileri sürdü.

Piyasasının ucuzlatılmasının, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından uzun yıllardan beri başlıca hedeflerden biri olarak gündemde tutulduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Turizm, yükseköğretim ve inşaat ürünlerine olan dış talebi canlı tutarak çevre ülkelere göre mukayeseli avantajlar elde etmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu düşündüğümüz fiyat seviyemizin aşağıya çekilmesi için ürettiğimiz önerileri, yıllardan beri, hükümetlerimiz ile paylaşmakta ve bu önerilerin hayata geçirilmesi için mücadele etmekteyiz.

Bu çalışmalarımız sırasında, kamusal hizmetlerin verimsizliğin, bu verimsizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan bürokratik maliyetlerin ve devlet harcamalarını finanse etmek için alınan vergi, fon ve harçların pahalılığın başlıca nedenleri arasında yer aldığını defalarca kanıtlamış bulunuyoruz. 2021 yılına adım attığımız ilk gün, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından çeşitli kamusal hizmetlerin ücretlerine yapılan zamlar, bu görüşümüzü bir kez daha doğrulamış bulunmaktadır.”

Aslında zamların, hükümetin piyasadaki fiyat oluşumlarının nedenlerini anlamadığını ve fiyatların zaman zaman yükseltilmesinin sorumluluğunu iş insanlarına yükleyerek popülizm yapma arayışında olduğunun da göstergesi olduğu öne sürülen Ticaret Odası açıklamasında, “Buna karşın Kıbrıs Türk Ticaret Odası, piyasamızın fiyat seviyesinin aşağıya çekilmesi konusunda çalışmalarına devam edecek, hükümetin bu doğrultuda atacağı her türlü adıma destek olacak ve bu konudaki tüm çalışmalara katkı koymaya devam edecektir” denildi.

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