Ticaret Odası heyeti Ankara’da temaslarda bulundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve heyeti, 28 Mayıs seçimlerinden sonra oluşan Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesinin göreve başlamasının hemen ardından Ankara’da çeşitli temaslar yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 79. Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Rifat M. Hisarcıklıoğlu’na hayırlısı olsun ziyaretinde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından da kabul edildi. KTTO heyeti Ankara Ticaret Odası’nı da ziyaret etti.

YETKİLİLER İLE İLK TEMASLAR

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Kıbrıs işlerinin koordinasyonunu da üstlenmesi beklenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti arasındaki görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliklerinin gelişimi ve KKTC’de özel sektör odaklı kalkınma konularında istişarelerde bulundu. KTTO heyetinin Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı ziyaretinde de TC-KKTC ticari ilişkilerinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

TOBB VE ATO ZİYARETLERİ

Dün Ankara’ya giden Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ziyaretlerinde TOBB Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hısarcıklıoğlu’na başarı dileklerinde bulundu. Görüşmede KTTO’nun Türkiye’deki en önemli paydaşı olan TOBB ile birlikte yapılmakta olan çalışmalar değerlendirildi ve önümüzdeki dönem programı üzerinde de duruldu. KTTO heyeti, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile de bir araya gelerek, ticari ilişkilerin geliştirmesi konularında da istişarelerde bulundu.

DENİZ: “FAYDALI İŞLER YAPACAĞIZ”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Ankara ziyaretine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Ankara izlenimlerini “Önümüzdeki süreçte birlikte çalışmak için çok büyük isteklilik olduğunu gözlemledik” şeklinde değerlendi. Deniz, “Sayın Yılmaz ve Sayın Bolat ile çok faydalı işler yapacağımıza eminiz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Onların başarısı, esas olarak bizim de başarımız olacaktır” diye konuştu.

Deniz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Kıbrıs Türk halkının Ankara’daki en önemli destekçilerinden biri olduğunu belirterek, “Rifat Bey ile çalışmak aslında hem bir onur hem de büyük bir şanstır. Bundan sonraki süreçte de aynı verimlilikle çalışacağımıza hiç kuşkumuz yoktur. Kendisine ve arkadaşlarına başarılar diliyoruz” dedi.

Ankara temasları sırasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e, Başkan Vekilleri Ramazan Gündoğdu ve Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, aynı zamanda Türkiye-KKTC Ticaret Odası Formu KKTC Tarafı Başkanı Omaç Cin, Yönetim Kurulu Üyesi Evren Günsel Erçelik, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve KTTO Ankara Temsilcisi Burcu Kayan eşlik etti.