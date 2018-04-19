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Ticaret Odası heyeti Ankara’ya gitti

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, Türkiye hükümet yetkilileri ve iş örgütleri ile temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ankara’ya gitti.
Ticaret Odası heyeti Ankara’ya gitti

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Turgay Deniz başkanlığındaki Oda heyeti, öğleden sonra ilk olarak Ankara Ticaret Odası’nı ziyaret edecek. Saat 15:00’te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Başkan Rifat Hısarcıklıoğlu ile bir araya gelecek heyet, saat 18:00’de Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ tarafından kabul edilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde yapılacak olan görüşmenin esasını iki örgütün üzerinde çalıştığı ortak projeler ile birlikte Türkiye ile KKTC arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi oluşturacak.
 

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