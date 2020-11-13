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Ticaret Odası hükümet kurma çalışmalarında “ciddiyet” talep etti

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) açıklamasında şunlara yer verildi:
Ticaret Odası hükümet kurma çalışmalarında “ciddiyet” talep etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) açıklamasında şunlara yer verildi:

“Halkımızın içinden geçtiği zorluklar, hepimizin işini ve aşını tehdit etmekte; işletmelerimizi iflasa, ailelerimizi açlığa sürüklemektedir.

Partilerimizin, hükümet kurma çalışmalarına katkı koyarak yeni hükümetin yapması gerekenler üzerinde yoğunlaşmaları; Covid-19 salgını ile ekonomik sorunlara karşı yapılabilecekler üzerinde çalışmalarının toplumsal çıkarlarımızın bir gereği olduğunu düşünmekteyiz.

Siyasi partilerimiz, içinden geçmekte olduğumuz zor koşulları dikkate alarak, ülkeyi hükümetsiz bırakmamak, tam tersine belli başlı sorunların üzerine ciddiyet ve kararlılıkla gidecek yeni bir hükümet oluşturmak konusunda iş birliği yapmak zorundadırlar.

Halkımızın çeşitli fedakarlıkla destek vermekte olduğu siyasi partilerimiz, hükümet etme sorumluluğunu yerine getirmek için özlü bir şekilde tartışmalı ve salgın dönemine özgü bir program üzerinde anlaşabilmelidirler.

Partilerimizi, kendi aralarındaki sorunları bir kenara bırakarak KKTC’nin daha fazla hükümetsiz kalmaması için sorumlu davranışlar içinde olmaya çağırır, bu zor günlerde halkın yanında olmalarını talep ederiz.”

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