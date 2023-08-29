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Ticaret Odası: Kara kapılarının çoğaltılması ve geçişlerin kolaylaştırılması için çalışıyoruz

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Yeşilhat Tüzüğü’nün sorumlu yürütücülerinden biri olarak, kara kapılarının çoğaltılması ve geçişlerin kolaylaştırılması için çalıştıklarını bildirdi.
Ticaret Odası: Kara kapılarının çoğaltılması ve geçişlerin kolaylaştırılması için çalışıyoruz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu, kara kapıları konusunda KTTO Başkanı Turgay Deniz’in ifadelerinin sosyal medyada tartışılması üzerinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ticareti düzenleyen Yeşilhat Tüzüğü’nün sorumlu yürütücülerinden biri olarak, kara kapılarının çoğaltılması ve geçişlerin kolaylaştırılması için mücadele etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Lefkoşa’da yaya ve araçlı geçişler için yeni kapılar açılması; Haspolat bölgesinde ise en azından ticari araçların kullanabileceği bir kapının açılması için kararlılıkla çalışıldığının belirtildiği açıklamada, “Oda Başkanımız, herhangi bir kapının kapatılması görüşüne sahip değildir ve böyle bir görüşü ifade etmemiştir” denildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Oda Başkanımız Sayın Turgay Deniz’in bir söyleşideki ifadelerinin, odamızın kara kapıları konusundaki tutumunun sosyal medyada tartışılmasına neden olduğu görünmektedir. Bu vesile ile konu ile ilgili tutumumuzu bir kez daha açıklığa kavuşturmak ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ticareti düzenleyen Yeşilhat Tüzüğü’nün sorumlu yürütücülerinden biri olarak, kara kapılarının çoğaltılması ve geçişlerin kolaylaştırılması için mücadele etmektedir. Bu bağlamda, Lefkoşa’da yaya ve araçlı geçişler için yeni kapılar açılması; Haspolat bölgesinde ise en azından ticari araçların kullanabileceği bir kapının açılması için kararlılıkla çalışılmaktadır.

Oda Başkanımız Sayın Turgay Deniz, bu konudaki görüşlerini her türlü platformda, basına kapalı temaslarında ve basın-yayın organlarında açıklıkla ve tüm gerekçeleriyle birlikte ortaya koymaktadır. Oda Başkanımız, herhangi bir kapının kapatılması görüşüne sahip değildir ve böyle bir görüşü ifade etmemiştir.”

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