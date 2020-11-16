Ticaret Odası: "KKTC’nin 37. Yıl dönümünü gururla kutluyoruz"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) KKTC’nin 37. Yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlandığını bildirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) KKTC’nin 37. Yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlandığını bildirdi.

Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinde tüm imkânsızlıklar, yaşanan acı ve kayıplara rağmen ortaya koyduğu iradenin asla unutulamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bugün, çağdaş, demokratik hukuk devletimiz, tüm kurumlarıyla çalışarak halkımıza geçmişteki günleri aratmayacak daha iyi ve refah bir yaşam sunma hedefiyle yoluna devam etmektedir.” denildi.

KKTC’nin, Anavatan Türkiye’den aldığı güç ve desteklerle geleceğe emin adımlarla ilerlediği belirtilen açıklamada, halkın ortak sorumluluğunun devlete her koşulda inançla sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde devletin güçlenmesi için çok çalışmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkının bugünlere taşınmasında bizlere öncülük eden başta Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve mücadele arkadaşları yanında, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, tüm gazilere ve destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerimizi sunar, tüm halkımızın bu anlamlı gününü en içten duygularımızla kutlarız.”