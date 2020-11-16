  • BIST 1.300
  • Altın 466,827
  • Dolar 7,7372
  • Euro 9,1636
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Ticaret Odası: "KKTC’nin 37. Yıl dönümünü gururla kutluyoruz"

» »
 Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) KKTC’nin 37. Yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlandığını bildirdi.
Ticaret Odası: "KKTC’nin 37. Yıl dönümünü gururla kutluyoruz"

 Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) KKTC’nin 37. Yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlandığını bildirdi.

Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, varoluş mücadelesinde tüm imkânsızlıklar, yaşanan acı ve kayıplara rağmen ortaya koyduğu iradenin asla unutulamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bugün, çağdaş, demokratik hukuk devletimiz, tüm kurumlarıyla çalışarak halkımıza geçmişteki günleri aratmayacak daha iyi ve refah bir yaşam sunma hedefiyle yoluna devam etmektedir.” denildi.

KKTC’nin, Anavatan Türkiye’den aldığı güç ve desteklerle geleceğe emin adımlarla ilerlediği belirtilen açıklamada, halkın ortak sorumluluğunun devlete her koşulda inançla sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde devletin güçlenmesi için çok çalışmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkının bugünlere taşınmasında bizlere öncülük eden başta Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve mücadele arkadaşları yanında, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, tüm gazilere ve destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerimizi sunar, tüm halkımızın bu anlamlı gününü en içten duygularımızla kutlarız.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmenlik Sınavlarına Başvuracaklara Önemli Duyuru16 Kasım 2020 Pazartesi 15:03
  • En Fazla Yağış Metrekareye 50 Kilogramla Esentepe’de Kaydedildi16 Kasım 2020 Pazartesi 15:01
  • "Uzun vadeli icraat hükümeti kurulmalı"16 Kasım 2020 Pazartesi 14:59
  • Atatürk Ve Cumhuriyet Konulu Kompozisyon Yarışması Düzenlendi16 Kasım 2020 Pazartesi 14:52
  • Diş Hekimliği Haftası etkinliklerle gerçekleşecek16 Kasım 2020 Pazartesi 14:51
  • Saner mecliste açıkladı;“Bugün siyasi parti yetkileriyle yeniden bir araya geleceğiz”16 Kasım 2020 Pazartesi 14:50
  • Gençler Kıbrıs Öykülerini Yazıyor16 Kasım 2020 Pazartesi 14:48
  • 1 Haftada tam 37 kaza!16 Kasım 2020 Pazartesi 14:46
  • Tatlısu'da kanunsuz avlanma tespit edildi!16 Kasım 2020 Pazartesi 14:44
  • İskele Limanı’nda Dip Temizliği Yapıldı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti