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Ticaret Odası Londra Temsilciği ofisi düzenlenen törenle açıldı “köprü olmaya geliyoruz”

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Ticaret Odası Londra Temsilciği ofisi düzenlenen törenle açıldı “köprü olmaya geliyoruz”
Ticaret Odası Londra Temsilciği ofisi düzenlenen törenle açıldı “köprü olmaya geliyoruz”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Londra Temsilciliği Ofisi, 5 Mayıs Perşembe günü düzenlenen törenle açıldı. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Müsteşarı ve Ticaret Başmüşaviri, Londra Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ile Londra’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumu dernek temsilcileri katıldı. Açılış amacıyla Londra’ya giden KTTO Başkanı Turgay Deniz ve KTTO yöneticileri de açılışta hazır bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, açılış törenine mesaj gönderirken KTTO Başkanı Turgay Deniz de misafirlere hitaben bir açılış konuşması yaptı.

TATAR: BAĞLAR GÜÇLENECEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış törenine gönderdiği mesajda, KTTO Londra Temsilciği Ofisi’nin açılmasının, “İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması ile birlikte Kuzey Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirerek iki ülke arasındaki mevcut ticari potansiyelin çok daha ileri noktalara taşınması adına mihenk taşı olacağını” ve KKTC ile İngiltere arasındaki ticaret köprüsünün çok daha sağlam zemine oturmasını sağlayacağını belirtti.

Tatar, KTTO ofisinin İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile KKTC arasındaki bağları da sağlamlaştıracağını ve “iki ülke arasında tarihsel bağın yarattığı siyasi ilişkilerin güçlenmesine de vesile olacağını” vurguladı.

KESKİN: KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Londra Temsilciliği Ofisi’nin açılışında bulunmaktan onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ise konuşmasında, bu ofisin açılışında katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının adil olmayan ambargo ve izolasyonlarla karşı karşıya olduğunu ve bunun uluslararası toplum tarafından göz ardı edildiğini belirten Keskin, KTTO Londra ofisinin başarılara vesile olmasını dileyerek, KKTC Londra Temsilciliği olarak ofisin çalışmalarına mümkün olan katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENİZ: “KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEKTİR”

Açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, ofisin Kuzey Kıbrıs ile İngiltere arasında köprü vazifesi göreceğini belirterek, “Londra'da ofis açarak sorumluluklarımızı arttırdığımızın bilincindeyiz. Ancak Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına hizmet etmek için bu sorumlulukları üstlenmeye hazırız. Bu hedefe ulaşmak için İngiltere ile kuracağımız ilişkilerin ve geliştireceğimiz iş birliklerinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Londra ofisimiz bu sorumlulukları yerine getirmemize yardımcı olacak ve İngiltere ile Kuzey Kıbrıs arasında bir köprü görevi görecektir” şeklinde konuştu.

KTTO Başkanı Deniz, “İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının ardından İngiltere ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirmek için önemli fırsatların ortaya çıkabileceğine inanıyoruz. Bu yeni siyasi ortamın, İngiltere'de yaşayan yaklaşık 300 bin Kıbrıslı Türk ile ilişkilerimizi derinleştirmek ve önemli ekonomik kazanımlar elde etmek için yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz” dedi.

1990’lı yılların ortalarına kadar Kuzey Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu hatırlatan Deniz, KTTO Londra Ofisi’nin hedefleri hakkında bilgi vererek

“Londra ofisimizi Londra ile Kuzey Kıbrıs arasında bir köprü yapmaya kararlıyız. Bu itibarla, KTTO Londra ofis temsilcisi Arkın Öksüzoğlu'na Londra ofisinin hedeflerine ulaşma yolundaki çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Deniz, ofisin açılmasına katkıda bulunanlara da teşekkür etti.

Londra Temsilciği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yurtdışındaki üçüncü temsilciliği olarak hizmet verecek. KTTO’nun Ankara ve Brüksel’de temsilcilikleri bulunuyor.

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