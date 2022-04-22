  • BIST 2.534,53
  • Altın 921.719
  • Dolar 14.7515
  • Euro 15.9468
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Ticaret Odası: Maaş Ödeyebilmek İstiyorsanız, Çalışma Saatlerini Özel Sektörle Uyumlaştırmak Zorundasınız

» »
Ticaret Odası: Maaş Ödeyebilmek İstiyorsanız, Çalışma Saatlerini Özel Sektörle Uyumlaştırmak Zorundasınız
Ticaret Odası: Maaş Ödeyebilmek İstiyorsanız, Çalışma Saatlerini Özel Sektörle Uyumlaştırmak Zorundasınız

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “kamuda çalışma saatlerinin özel sektör çalışma saatlerine uyumlaştırılarak çalışma hayatının verimliliğinin artırılmasına yardımcı olunmasının kaçınılamayacak bir zorunluluk olduğunu” belirtti.

KTTO açıklamasında hükümete, “Maaş ödeyebilmek istiyorsanız çalışma saatlerini özle sektör ile uyumlaştırmak zorundasınız” diye seslenildi.

Açıklamada, iş dünyası verimliliğini artırmak için kamuda reform yapılmasını beklerken, hükümetin  bir kez daha “yaz mesaisine” geçileceğini ilan ettiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çok sayıda ekonomik ve sosyal sorun çözüm beklerken ve bu çözüm arayışlarının temelde verimliği artırmak, daha çok çalışmak ve daha çok gelir elde etmek çabası olması gerekirken, kamu görevlilerinin yaz günlerinin yarısında çalışması ama ‘tam gün çalışmış gibi’ ödenmesi elbette kabul edilemez. Özel sektör işletmeleri ve çalışanları, iş ve çalışma olanağı buldukları zaman sevinirken kamuda çalışanların esas işlerini bırakıp ikinci bir işe koşmalarının veya istirahate çekilmelerinin toplumsal ve ekonomik sorunları derinleştireceği, Kıbrıs Türk halkı içindeki bölünmeleri pekiştireceği ise açıktır.

İçinde bulunduğumuz zorlukları, el birliğiyle, daha verimli ve daha çok çalışarak aşabiliriz. Bu süreçte, ister özel sektörde, isterse kamu sektöründe çalışan herkes daha çok, daha dikkatli ve daha verimli çalışmak zorundadır. Özel sektör çalışanlarının, zorlukların farkında olarak her türlü fedakarlığı yapmakta olduğu herkes tarafından gözlemlenmekte ve bilinmektedir. Aynı çalışma azmini kamudan da beklemek hakkımızdır. “

Açıklamda, unutulmaması gereken diğer bir önemli hususun ise ödenmesinde sorunlar yaşanmakta olan kamu çalışanlarının maaşlarının da, özel sektör çalışanlarının ürettikleri mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetlerin ticaretinden alınan vergilerle ödenebileceği vurgulanarak, bu gelirin elde edilebilmesinin özel sektördeki çalışmaların verimli bir şekilde sürdürülebilmesine bağlı olacağı kaydedildi.

 

Bu durumda kamuda çalışma saatlerinin özel sektör çalışma saatlerine uyumlaştırılarak çalışma hayatının verimliliğinin artırılmasına yardımcı olunmasının  kaçınılamayacak bir zorunluluk olduğuna dikkat çekilerek, gerek hükümet, gerek siyasi partiler, gerekse kamuda örgütlü sendikaların yöneticilerinin, bu konuyu siyasi bir çekişme konusu yapmadan ele alması, kamu çalışma saatlerinin özel sektör çalışma saatlerine uyarlanması gerektiği ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı: Ticari Taşımacılıkta Yasa İhlallerine Asla İzin Verilmeyecek22 Nisan 2022 Cuma 16:34
  • Döveç Group 23 Nisan’ı Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde Kutladı22 Nisan 2022 Cuma 16:28
  • Sucuoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı22 Nisan 2022 Cuma 16:27
  • Tatar: Çocuklarımızın Aydınlık Yarınlara Ulaşmasını Sağlamak, En Önemli Sorumluluğumuz22 Nisan 2022 Cuma 16:20
  • Erhürman: Ortada Ciddi Bir Sorumsuzluk Var22 Nisan 2022 Cuma 16:17
  • Hükümeti kurma görevi Sucuoğlu'na veriliyor22 Nisan 2022 Cuma 16:16
  • Tatar-Sucuoğlu Görğşmesi Başladı22 Nisan 2022 Cuma 16:13
  • Memur Sen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı22 Nisan 2022 Cuma 12:28
  • YÖDAK Başkanı Avcı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi22 Nisan 2022 Cuma 12:26
  • Başkan Harmancı: Lefkoşa Tüm Çocukların Mutlu Olduğu Şehirdir22 Nisan 2022 Cuma 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti