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Ticaret Odası prim destek kararına destek belirtti

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Bakanlar Kurulunun sosyal sigorta prim destek kararına destek belirtti.
Ticaret Odası prim destek kararına destek belirtti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Bakanlar Kurulunun sosyal sigorta prim destek kararına destek belirtti.

KTTO’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Hayata geçirilen sosyal sigorta prim desteği, tarafımızdan büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır” denildi.

Sosyal sigorta prim desteğinin 10 kişiye kadar çalışanı bulunan işveren konumundaki küçük esnafı kapsamına almasının önemi olduğu kaydedilen açıklamada, “Buna göre, tarımdan ticarete kadar çok sayıda sektörümüzde ödenen sosyal sigorta işveren katkı payının %25'i devlet tarafından karşılanacaktır. Bu desteğin işletmelerimizin ayakta kalmasına ve çalışanlarının korunmasına yardımcı olacağı açıktır” ifadelerine yer verildi.

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