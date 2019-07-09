Ticaret Odası tartışmaların odağındaki konferans ile ilgili açıklama yaptı

İşte Ticaret Odası'ndan yapılan açıklama:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günlerinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte oluşturduğu Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu çerçevesinde organize edilen çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. TC-KKTC Ticaret Odası Forumu Yönetim Kurulu 5 Temmuz 2019 tarihinde toplanarak gündemindeki maddeleri görüşmüş; 6 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen 1’nci Ekonomi Konferansı’nda ise Türkiye ve KKTC yetkililerini iş insanlarımız ile bir araya getirmiştir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sekreteryasını yürüttüğü Yatırım Danışma Konseyi toplantısı çalışmalarına da aktif olarak katılarak, önemli bir toplumsal görevin yerine getirilmesine katkı koymaya çalışmıştır. Ekonomi Konferansı ve Yatırım Danışma Konseyi etkinliklerinde KKTC ekonomisi her yönü ile ele alınarak tartışılırken; icraat yetkisini elinde bulunduran makamların bu tartışmalara katılması ve iş insanlarının da huzurunda bazı taahhütlere girmeleri sağlanmıştır. Ekonomi Konferansı konuşmacıları; konferansın içeriğine, yani KKTC’deki iş ve yatırım ortamı ile ilgili konulara, daha fazla zaman kalmasını ve Türkiye’den gelecek katılımcılar ile mütekabiliyeti sağlamak amacı ile belirlenmiştir. Sabah saatlerinde gerçekleşen konferans içeriğinin öğleden sonra toplanan Yatırım Danışma Konseyi çalışmalarını olumlu yönde etkilediği somut olarak gözlemlenmiştir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, iki gün boyunca devam eden bu yoğun çalışmalarımız kapsamında geliştirmemiz gereken hususları hassasiyetle not ederken, çalışmaların büyük bir başarı ile sonuçlandırıldığını ve ülkenin ekonomik sorunlarının ciddiyetle masaya yatırılıp gerekli kararların alındığını söylemek gerekmektedir.

Barış Burcu ne demişti?

Cumhurbaşkanımıza bu toplantıya katılması için KTTO’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz imzasıyla bir davet gönderilmiştir. Bu davette program kısmında “Protokol Konuşmaları” ifadesi de yer almıştır. Daha sonra toplantı tarihi değişmiş, davet ikinci bir mektupla tekrarlanmıştır. Bu kez gelen davet yazısında ise protokol konuşmaları bölümünde 4 konuşmacının adının yer aldığı görülmüştür. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanı'nın davetli olduğu toplantıda adının protokol konuşmaları listesinde yer almadığını ilgililerle görüştüğünde, aldığı cevap KTTO Yönetim Kurulu’nda konuşma listesinin bu şekilde kararlaştırıldığı, Cumhurbaşkanının konuşmasının öngörülmediği şeklinde olmuştur. Bilindiği üzere bu gibi toplantılara Cumhurbaşkanı davetli olarak gittiğinde, konuşma yapıp yapmamaya kendisinin karar vermesi yerleşik bir usuldür. Bu yerleşik usul saygısızca çiğnenmiştir. Bu toplantının ikincisi muhtemelen Türkiye’de yapılacaktır. Bu ikinci toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan davet edildiği takdirde ona da mı aynı muamele yapılacaktır?