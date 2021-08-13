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Ticaret Odası Üyelerine “Sosyal Sigorta Primlerini Ödememe” Çağrısı Yaptı...

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Ticaret Odası Üyelerine “Sosyal Sigorta Primlerini Ödememe” Çağrısı Yaptı
Ticaret Odası Üyelerine “Sosyal Sigorta Primlerini Ödememe” Çağrısı Yaptı...

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), üyelerine “sosyal sigorta primlerini ödemeyi durdurma” çağırısı yaptı.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını süresince özel sektörde işletmelerinde istihdamı korumak amacıyla sağlanan Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin Temmuz ayında sona erdiğine dikkat çekilerek, Oda tarafından yapılan ısrarlı girişimlere karşın, bu desteğin sürdürülmesi konusunda hükümetin tutumunun olumsuz olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin devam ettirilmemesi halinde; istihdamın azalmasına, işsizliğin artmasına, Sosyal Sigortalar prim ödemelerinin azalmasına, işsizlik ödeneği yükümlülüğünün artmasına, iş yerlerinin kapanmasına ve daha başka ekonomik ve sosyal sorunlara yol açacağının aşikâr olduğu kaydedildi.

Hükümet tarafından bu desteğin sürdürülmesi için ileri sürülen “kaynak yoktur” gerekçesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kaynağın bulunmaması halinde doğacak ekonomik ve sosyal sorunları gidermek için çok daha büyük kaynaklara ihtiyaç duyulacağı açıktır ve hükümet de bu gerçeği görmemezlikten gelmektedir.

Bütün bu sorunlar hükümete anlatılmaya çalışılmış ancak hükümet bunları dikkate almamakta direnmiş ve bizleri, çalışanlarımızı işten durdurmak ya da sosyal sigorta primlerini ödememek seçenekleri ile karşı karşıya bırakmıştır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak üyelerimizi, çalışanlarını değil, sosyal sigorta primlerini ödemeyi durdurmaya çağırıyoruz.”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bu konudaki girişim ve çalışmalarını devam ettirmekte kararlı olduğu belirtilen açıklamada, “Hükümet, kendi ödemelerini yapacak kaynakları oluşturmaya devam edebilmek istiyorsa, iş dünyasının sesine de kulak vermek zorundadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, gerekli uyarıları yapmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. 

Hükümet gerekli desteği sağlamadığı sürece, Sosyal Sigorta prim ödemelerini ödeyemeyiz ve ödemeyeceğiz” denildi.

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