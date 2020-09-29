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Ticaret Odası'ndan açıklama

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yüksek öğrenimin online sürdürülmesinin sorumlusu olarak KTTO’nun gösterilmesi ve  “mahalle baskısı oluşturuyor” eleştirisiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ticaret Odası'ndan açıklama

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, salgın önlemlerinin bilimsel temellerde alınması için her türlü katkıyı yapmalarının yanısıra, odanın, gerek kendi bütçesinden, gerekse üyelerinden topladığı bağışlarla ciddi miktarda sağlık harcaması gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yüksek öğrenimin online sürdürülmesinin sorumlusu olarak KTTO’nun gösterilmesi ve  “mahalle baskısı oluşturuyor” eleştirisiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Pandemi sürecinde yükseköğretim öğrencilerinin adaya gelmekte karşılaştıkları sıkıntılar ve bunun ekonomiye yansımalarının göz ardı edilemeyeceğine işaret edilen açıklamada, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, ‘mahalle baskısı’ oluşturmak amacında olmadığı gibi, salgın önlemlerinin bilimsel temellerde alınması için her türlü katkıyı yaptığı vurgulandı. 

Açıklama şöyle devam etti:
“Covid-19 salgını ciddi bir tehlikedir ve bu tehlikenin üstesinden gelmek için bilimsel temellere göre çalışmak esastır. Bu salgının yarattığı ekonomik sorunlar da en az salgının kendisi kadar tehlikelidir. “Önce sağlık” desek bile, ekonomik faaliyetleri sürdürmek anlamına gelen ‘açılma’nın önemli olduğunu, ‘açılma’ için öncelikli olarak sağlık önlemlerini de kararlılıkla almak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Odamızın bu doğrultudaki faaliyetlerinin  “mahalle baskısı” olarak değerlendirilmesini kabul etmiyor,  halkımızın salgın ortamında da yaşamını ekonomik olarak devam ettirebilmesi, insanlarımızın sağlığından olmaması, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerini sürdürebilmesi ve işletmelerimizin mümkün olduğunca ‘açık’  kalabilmesi için çalışmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz”

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