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Ticaret Odası'ndan El-Sen'e grev eleştirisi

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, El-Sen'in yürürlüğe koyduğu grevin, ülkede mal ve hizmet üretiminde ve tedariğinde önemli mağduriyetlere neden olmuş, ülkedeki ekonomik faaliyetleri durma noktasına getirdiğini iddia etti.
Ticaret Odası'ndan El-Sen'e grev eleştirisi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

El-Sen’in hükümetin 4 adet jeneratör alımı için ihaleye çıkmamasını gerekçe göstererek dün yürürlüğe koyduğu ve Bakanlar Kurulu’nun 60 gün süreyle yasakladığı grev, ülkede mal ve hizmet üretiminde ve tedariğinde önemli mağduriyetlere neden olmuş, ülkedeki ekonomik faaliyetleri durma noktasına getirmiştir. Her ülke için olduğu gibi ülkemiz için de hayati olan enerjideki arz güvenliğinin bu şekilde kesintiye uğratılması kabul edilebilir değildir.

 

Halkın elektrik ihtiyacının nasıl karşılanacağına ilişkin tartışma yıllardan beri devam etmekte ve bir türlü sonuca bağlanmamaktadır. Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi, KKTC’ye LNG ile çalışan yeni santraller kurulması ve mevcut akaryakıtlı jeneratörlere yeni takviyeler yapılması şeklinde sunulan seçeneklerden hangisinin daha uygun olduğuna karar verilememesi günlük hayatımızı ciddi şekilde tehdit eder hale gelmiştir.

 

Bu kararın bir türlü verilememesinin nedenlerinden birinin de Kıb-Tek çalışanlarının kendi konumlarını güçlendirecek şekilde dört adet jeneratör alınmasını talep etmeleri olduğu anlaşılmaktadır. Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile hükümetin teknik olarak daha doğru olduğunu düşündükleri seçeneği uygulamada yetersizlik göstermeleri, sorunun uzayıp gitmesine ve sonuçta olumsuz etkileri olan grev ve tartışmalara neden olmaktadır. Siyasi makamların çekincelerinden yararlanan ve kendi istedikleri seçeneği dayatmak için elektriklerin kesilmesine neden olacak şekilde grev yapan, esnafın, iş insanlarının ve hane halkının elektrik kesintisinden kaynaklanan sorunlarına aldırmayan El-Sen yöneticileri, grev hakkının kötü şekilde kullanılmasının etkili bir örneğini vermektedirler.

 

El-Sen, halkın yaşamını etkileyecek eylemelerden kaçınmalıdır. Kendilerine ait olmayan bir görevin nasıl yerine getirilmesi gerektiği konusundaki dayatmacı tutumlarının sakıncaları dün yaşanan olaylarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. El-Sen dayatmacı sendikacılık anlayışını terk ederek Kıb-Tek yönetiminin en doğru kararı vermesi için gereken ortamı sağlamaya katkı koymalıdır.

 

 

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