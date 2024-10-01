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Ticaret Odası’ndan elektrik zammına tepki: Tebrik ederiz!

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından yapılan yazılı açıklama, elektriğe yapılan yüzde 15’lik zamma tepki gösterildi,
Ticaret Odası’ndan elektrik zammına tepki: Tebrik ederiz!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından yapılan yazılı açıklama, elektriğe yapılan yüzde 15’lik zamma tepki gösterildi, “Bizi yanıltmadığı, tam tersine doğrulayarak haklı çıkardığı için hükümetimize en içten teşekkürlerimizi iletir; zam furyasını devam ettirmek konusundaki kararlılığı ve cesareti için de tebrik ederiz” denildi.

Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, “Kamu kaynaklarını sadece maaş artışı için kullanmakta kararlı olan hükümetimiz, elektrik fiyatlarına yüklü oranda zam yaparak yeni maaş artışlarına hazırlık yapmak yolunu seçmiştir. Bu zam, maaş ve ücret artışları ile birleşerek piyasamızdaki bütün mal ve hizmet fiyatlarının en az yüzde 20 oranında artmasına neden olacak; bu artışları karşılayamayan hane halkı geçim zorluğu çekerken bu artışlardan etkilenen işletmeler de ya kapanmak ya da küçülmek yoluna gidecektir” açıklaması yapıldı.

Açıklamada, “Pahalılık sarmalı” dediğimiz şey işte budur. Ne yazık ki, bu sarmal, bizi içine çekmeye devam ederek 3-4 ay sonra aynı döngünün yeniden yaşanmasına neden olacak ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşamak giderek daha pahalı ve zor olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

“Hükümetimizi kararlılığı ve cesareti için tebrik ederiz”

Oda’dan yapılan açıklamada şöyle devam edildi:

“Geçen haftaki basın toplantımızda, kamu kaynaklarının elektrik, akaryakıt, temel gıda gibi hayat pahalılığını körükleyen ve yaşamı zorlaştıran ürünlerin fiyatlarının bir süre için de olsa sübvanse edilmesinde kullanılmasının daha yararlı olacağını; böylece hükümetin de yüksek oranda hayat pahalılığı ödeneği dağıtmaktan kurtulabileceğini ve pahalılık sarmalının gücünü zayıflatabileceğimizi vurgulamıştık.

Hükümetimiz, bu önerimizi tartışmak yerine, bildiği yolu kullanmaya devam etmiş ve iğneden ipliğe kadar bütün mal ve hizmetlerin fiyatlarını artıracak yolda yürümeye devam etmeyi tercih etmiştir. Bu yolun hayatımızı kolaylaştırmayacağı kesindir.

Bizi yanıltmadığı, tam tersine doğrulayarak haklı çıkardığı için hükümetimize en içten teşekkürlerimizi iletir; zam furyasını devam ettirmek konusundaki kararlılığı ve cesareti için de tebrik ederiz.”

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