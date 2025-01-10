  • BIST 10024.83
  • Altın 3050.126
  • Dolar 35.4017
  • Euro 36.5123
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Ticaret Odası’ndan harç, fon ve vergilerdeki artışlara tepki

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), harç, fon ve vergilerde enflasyon oranını aşan artışların yaşamı devlet eliyle pahalılaştırdığını belirterek, bu uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundu.
Ticaret Odası’ndan harç, fon ve vergilerdeki artışlara tepki

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), harç, fon ve vergilerde enflasyon oranını aşan artışların yaşamı devlet eliyle pahalılaştırdığını belirterek, bu uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundu.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu artışların 2024 yılı enflasyon hesaplamalarının ötesine geçtiği ve bazı durumlarda ikiye ya da üçe katlandığı ifade edildi. Açıklamada, bu durumun hükümet harcamalarının karşılanmasında yaşanan zorlukların göstergesi olduğu savunuldu.

Açıklamada, sürdürülemez hale geldiği iddia edilen mevcut yapının hane halklarının alım gücünü gerilettiği, işletmelerin kapanmasına ve çalışanların işsiz kalmasına yol açarak, kamu maliyesinin çökmesine neden olabileceği kaydedildi. Harçlar, ücretler ve vergi artışlarının yaratacağı ekonomik yıkımın kamu gelirlerini de olumsuz etkileyeceği, hatta maaş ve benzeri kamu harcamalarının yerel gelirlerle karşılanamayacak noktaya gelebileceği de belirtildi.

Hükümetin herhangi bir önlem almadığı savunulan açıklamada, en tepeden başlanarak tasarruf tedbirlerinin uygulanmasının kaçınılmaz olduğu kaydedildi. Açıklamada, ekonominin can damarı olarak nitelendirilen turizm, yükseköğrenim ve gayrimenkul sektörlerine yönelik dış talep kaynaklı gelirlerin artırılması için gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiği de vurgulandı.

KTTO’nun yaşanan sorunların üstesinden gelinebileceğine inandığı ifade edilen açıklamada, sorunların çözümü için atılacak her türlü adıma destek verilebileceği de ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta kuş gribi can aldı10 Ocak 2025 Cuma 15:13
  • Dört trafik kazası: 9 yaralı, 1 tutuklu10 Ocak 2025 Cuma 15:12
  • AMATEM'in yeni servisi açıldı10 Ocak 2025 Cuma 15:08
  • İthal edilecek Asaf ırkı koyun ve koçlar için son müracaat tarihi 31 Ocak10 Ocak 2025 Cuma 14:37
  • Markette hırsızlık... Kasiyer kasadaki parayı çaldı10 Ocak 2025 Cuma 13:53
  • Evinde baskın yedi... Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı10 Ocak 2025 Cuma 13:37
  • Hırsızlık yapıp başkasına iftira attılar10 Ocak 2025 Cuma 13:22
  • Rapçi Reckol cezaevine gönderildi10 Ocak 2025 Cuma 12:58
  • Suikast için geldi... 3 kişiyle mesajlaştığı tespit edildi10 Ocak 2025 Cuma 12:55
  • KOOP-SÜT önce bindirdi sonra indirdi!10 Ocak 2025 Cuma 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti