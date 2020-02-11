Ticaret Odası'ndan hükümete uyarı! 3 Yıllık TC-KKTC Protokolü imzalanmalı

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki mali ve ekonomik ilişkileri düzenlemek amacıyla imzalanan anlaşmaların ülkemiz ve ekonomimiz için büyük önem taşıdığı herkesin malumudur. Bu anlaşmalar, KKTC kamu maliyesinde düzenleyici ve destekleyici bir etki yapmakta; beklentileri olumlu yönde etkileyerek ekonomiye istikrar kazandırmaktadır. Çevremizde yaşanmakta olan gelişmelerin ekonomik yansımaları dikkate alındığı zaman, bu anlaşmaların önemi daha kolay anlaşılmaktadır.



Türkiye ile KKTC arasında imzalanan bir yıllık anlaşmanın bakiye kaynaklarının kullanılabilmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Tatar arasında varılan mutabakat, kamu maliyesinin ve ekonomik hayatın desteklenmesi için olumlu bir katkı oluşturmuştur. Bu olumlu adımın devamı, Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalanarak atılmalıdır.



Türkiye ile KKTC arasında imzalanması beklenen ve 2020 yılı daha dahil olmak üzere üç yıllı kapsaması gerektiğine inandığımız anlaşma kamu maliyemiz ve ekonomimiz için önem arz etmektedir.



Kıbrıs Türk Ticaret Odası, böyle bir anlaşmada yer alması gereken hususlar ile ilgili çalışmasını 2019 yılının

Ağustos ayında yetkili makamlarımız ile paylaşmış olmasına karşın çalışmalara yeni gelişmeler ışığında katkı

yapmaya da hazırdır.



Gelinen aşamada, seçim ortamına girdiğimize bakılmadan gerekli çalışmaların yapılmasını; Türkiye ile

istişarelerin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini ve siyasi makamlarımızın gerekli inisiyatifleri alarak Türkiye-

KKTC ekonomik ve mali işbirliğini anlaşmasını en erken zamanda imzalamalarını beklediğimizi kamuoyu ile

paylaşır, bu konuda emek harcayan tüm siyasilerimize ve bürokratlarımıza başarılar dileriz.