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Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı: Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu'ndan çıkarıldı

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Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı: Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu'ndan çıkarıldı
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı: Mehmet Ağar ve Tolga Ağar, Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu'ndan çıkarıldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet Ağar'ın yerine İtalyan uyruklu Moreno Occohiolini getirildi.  Tolga Ağar ve Mehmet Ağar, yönetim kurulu üyeliğinden çıkarken, karar Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası gündeme gelen Bodrum Yalıkavak Marina’da yönetim değişti. Mehmet Ağar’ın Bodrum Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılışına ilişkin karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

 

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, Mehmet Ağar’ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak İtalya uyruklu Moreno Occohiolini atandı. Mehmet Ağar’ın ayrıldığı yönetim kurulu üyeliğine ise Ahmet Güven Kartal getirildi.

Sağlık sorunları denildi

Öte yandan, Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da şirketin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın yerine Bodrum Yalıkavak Marina yönetimine giren isim Serkan Uzun oldu.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, “Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum, yönetim kurulu ne yaptı bilmiyorum zaten ayrılmak niyetindeydim” diye konuşmuştu. Marinadan yapılan açıklamada ise “Mehmet Ağar’ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyuyla paylaşırız” denilmişti. Marinadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'ın 17 Mayıs itibariyle görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği ve Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılmasının ertelendiği kaydedilmişti.

Ne olmuştu? 

Organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker ilk videolarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ı FETÖ’den ceza alıp tahliye edilen Palmali Holding’in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na kumpas kurmakla suçlamıştı. Peker’in iddiasına göre; Ağar, Mansimov’u tehdit ederek Bodrum’daki Yalıkavak Marina’ya el koymuştu.

Sedat Peker’in iddialarını yanıtlayan Mehmet Ağar ise, "Rica üzerine yönetici olarak buradayım. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağar’ın ifadelerine ilişkin daha önce devlette görev yapmış birinin Yalıkavak marinada görevinin olmaması gerektiğini söylemişti.

Soylu "Ben olsam 48 saat içinde bırakırım" demişti.

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