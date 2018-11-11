Ticari araç denetimlerine ceza yağdı

Son bir haftada gerçekleştirdiği üç farklı ticari araç denetimlerinde çok sayıda sürücü ve işletmeye kurallara uymadıkları ve kaçak yolcu taşıdıkları için ceza kesildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi personeli ile PGM Trafik Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği üç farklı ticari araç denetimlerinde çok sayıda sürücü ve işletmeye kurallara uymadıkları ve kaçak yolcu taşıdıkları için ceza kesildi.

Bu hafta başında Girne-Lapta yolunda ticari araç denetimleri gerçekleştirilirken, Cuma gecesi Bafra’da, dün gece de Ercan Havalimanı’nın girişinde denetim yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, önümüzdeki dönemde denetimlerin sıklaştırılıp daha da yaygınlaştırılacağını belirterek amaçlarının ülkede kaçak taşımacılığa son vermek olduğunu ifade etti.