"Ticari ve resmi kullanıcılar için Twitter paralı olabilir"

Twitter'ı satın alan Elon Musk, şahıslar dışında Twitter'ı resmi ve ticari amaçlı kullananlar için küçük bir bedel talep edebileceklerini söyledi.

Twitter'ı satın alan ünlü girişimci Elon Musk, şirket ve kurumlar için sosyal ağın kullanımının ücretlendirilebileceğini açıkladı. Musk, Salı gecesi attığı tweette "Twitter özel kullanıcılar için her zaman ücretsiz olacak, ancak ticari ve resmi kullanıcılar için küçük bir bedel olabilir" diye yazdı.

Tesla CEO'su, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Reuters, geçen hafta Musk'ın görüştüğü bankalara viral hale gelen ve önemli bilgiler içeren tweetlerden para kazanmak ve şirket maliyetlerini kısmak adına yönetici maaşlarını düşürmek gibi yollar üzerinde çalıştığını söylediğini kaydetmişti.

Halihazırda dünya çapında 217 milyon kullanıcısı olan platformu "niş" olarak değerlendiren Musk, bu durumu da değiştirmeyi hedefliyor. Musk, Twitter için platforma duyulan güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak haline getirmenin yanı sıra, bot ve sahte hesaplarla mücadele ve şahsi hesapların tamamının teyitlenmesi gibi yenilikler de hedefliyor.

Reuters/SÖ,TY