Tigin Kişmir açıklama yaptı

"21 aydır yürütmekte olduğum KKTC Devlet Piyangoları Müdürlüğü görevimi yeni atanan kardeşim Biray Deliceırmak’a devretmiş bulunuyorum. 21 aylık görev sürem içerisinde toplumumuzun da son dönemlerde üzerinde hassasiyetle durduğu doğru, dürüst, şeffaf ve partizanlıktan uzak bir yönetim anlayışıyla hareket ettim. Bu bağlamda son günlerde Başbakan Tufan Erhürman’ın Meclis kürsüsünden dile getirmesiyle gündeme oturan ve birçok gazetecinin kalemine konu olan KKTC Devlet Piyangoları’ndaki usulsüzlük konusunun ivedilikle soruşturulup bir sonuca bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Sayıştaylığın açıkladığı ‎2012-2013 ve 2014 yıllarına ait olan raporun hükümet tarafından ciddiyetle dikkate alınması, görevini kötüye kullanan kişi ve/veya kişilerin cezalandırılmasını, bu cezalandırmalar da kurumlarımızın hak ettikleri saygınlığı yeniden kazanmalarını sağlayacaktır. Görev süremiz boyunca bu tür konuların takipçisi olduk ve 21 aylık süreç içerisinde en ufak bir şaibenin oluşmaması adına titizlikle çalışıp her türlü tedbiri aldık. Yine süreç içerisinde sayıştaylık ve mali polisle uyum içinde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu bağlamda Başbakan Erhürman’ın kamuoyunun bilgisine getirdiği yolsuzluk raporlarının tarihleri açık olmasına rağmen bir kez daha bizim görev süremizle alakalı olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Görev süremiz içerisinde ortaya koyduğumuz çalışmalarda, çalışma arkadaşlarımla uyum içerisinde devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyabilmenin uğraşı içerisinde olduk ve bunu hep birlikte, bir ekip olarak başardık. KKTC Devlet Piyangoları tarihinde ilk kez basılan tüm biletleri satma başarısını gösterdik. 31 Aralık 2016 Özel çekilişinde 137 bin bilet satarak yeni bir başarı elde etmiş olduk. 31 Aralık 2017 Özel çekilişinde ise 158 bin bilet satarak bir yıl önceki rekorumuzu geride bırakıp yeni bir başarı elde ettik. Göreve geldikten sonra bir önceki yıl yapılan 19 milyon 200 bin TL olan gelir fazlasını 2017 yılında 27 milyon TL’ye çıkararak Spor Fonuna aktarılmasını yaptık. Bilet basımlarında ülkemizin güzelliklerinin dışında, sosyal sorumluluk ve farkındalık yaratmak adına çeşitli derneklerin görsel ve logolarına biletlerimiz üzerinde yer verdik. Piyangolar Birimi’nde kurulduğu yıldan itibaren var olan sistemi daha çağdaş bir yapıya taşıyabilmek adına yapılan işlerin dijital ortama taşınması ve kontrol ile denetim kolaylığı sağlayacak bir programla sistemin revize edilmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Piyangolar Birimi’nde göreve geldiğimiz zaman merkez dışında çalışan altı şubemiz varken, Lefke’nin ilçe olması ile birlikte yedinci şubemiz olan Lefke Şubesi’nin açılışını yaptık. Piyangolar Birimi günümüzde merkez dışında yedi aktif şube ile halkımıza hizmet etmektedir. Bununla birlikte 70 kişi olan ajan sayısı görev süresince 26 kişi artarak 96’ya ulaşmıştır. Tüm bunları ve dahasını başarmanın gurur ile görevimi sevgili dostum Biray Deliceırmak’a devretmiş bulunuyorum. İnanıyorum ki Deliceırmak yeni görevinde başarılı olacaktır ve başında olduğu bu birimi bulduğu yerden daha da ileriye taşıyacaktır. Görev sürem boyunca çok iyi bir uyum içerisinde olduğum çalışma arkadaşlarıma bana gösterdikleri saygı ve çalışmalarımıza koydukları katkı nedeniyle sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Tigin Kişmir"