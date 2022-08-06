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Tıkalı lavaboya kimyasal döktü, olanlar oldu: Kimse bilmediği işi yapmasın

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Ağrı'da tıkalı lavaboyu açmak için tuz ruhu ve kimyasal ürünü döken kişinin yüzü, kulağı, kolları, elleri ve vücudunun farklı bölgeleri yandı. 3. derece derin yanıkları oluşan esnaf İbrahim Tilaver
Tıkalı lavaboya kimyasal döktü, olanlar oldu: Kimse bilmediği işi yapmasın

"Lavaboyu açmak için önce tuz ruhunu, sonra kimyasal ürünü dökünce parlama oldu ve üzerime sıçradı, asitli sıvı olduğu için. Bu kadar zarar vereceğini düşünmüyordum. Birden kaynadı ve üzerime sıçrayınca feci şekilde yandım. Kimse bilmediği işi yapmasın'' dedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde esnaflık yapan 52 yaşındaki Tilaver, bir süre önce evlerindeki tıkanan lavaboyu açmak için tuz ruhu ve kimyasal ürün aldı. Lavaboya önce tuz ruhunu, daha sonra kimyasal madde özellikli ürünü dökmesiyle meydana gelen parlamada Tilaver'in, kolları, elleri, yüzü, kulakları ve vücudunun farklı bölgelerinde yanıklar oluştu. Tilaver, soğuk suyla yapılan müdahalenin ardından, yakınlarının yardımıyla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradan Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edilen Tilaver, AA muhabirine, evdeki tıkanan lavaboyu açmak isterken başına böyle bir olay geldiğini söyledi.

"KİMYASAL ÜRÜNÜ DÖKÜNCE PARLAMA OLDU VE ÜZERİME SIÇRADI"

Lavaboyu açmak için sorduğu kişilerin tavsiyesi üzerine kimyasal madde özellikli ürün satın aldığını anlatan Tilvaer, "Lavaboyu açmak için önce tuz ruhunu, sonra kimyasal ürünü dökünce parlama oldu ve üzerime sıçradı, asitli sıvı olduğu için. Bu kadar zarar vereceğini düşünmüyordum. Birden kaynadı ve üzerime sıçrayınca feci şekilde yandım." dedi.

Hastanede serumla yanan bölgelerin yıkanmasının ardından Erzurum'a getirildiğini aktaran Tilaver, "Kimyasal maddelerden insanlar uzak dursun ve kullanırken çok dikkatli olsun. Kimse bilmediği işi yapmasın." ifadesini kullandı.

''ASİT YANIĞI KOLAY DEĞİL''

Abdurrahman Tilaver de kardeşinin başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü belirterek, "Tuz ruhu ve kimyasal dökünce yanmış, patlama gibi bir şey olmuş. Kimse bu işlere kalkışmasın, kardeşim de bilmediği için başına böyle olay geldi. Bu tarz durumlarda belediye ya da tesisatçılardan yardım istenmeli. Şimdilik durumu iyi ama gece sabaha kadar ağrıdan uyuyamadı. Asit yanığı kolay değil." diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da kimyasal maddeye maruz kalma sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden 2. ve 3. derece derin yanıklar oluşan İbrahim Tilaver'i yakından takip ettiklerini belirterek, medikal ve pansuman tedavisinin sürdüğünü aktardı.

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