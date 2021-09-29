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TikTok 1 milyar kullanıcı sayısını aştı

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TikTok, Facebook ya da Google’a ait olmadan 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşan ilk sosyal medya uygulaması oldu.
TikTok 1 milyar kullanıcı sayısını aştı

TikTok, Facebook ya da Google’a ait olmadan 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşan ilk sosyal medya uygulaması oldu.

TikTok, teknoloji endüstrisindeki en prestijli kilometre taşlarından birine ulaştı.

Şirket tüm dünyada bir milyardan fazla aktif aylık kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu.

Uygulamanın Ağustos 2021'deki aylık aktif kullanıcılarının, sadece bir yıl önceki aynı aya göre yüzde 25 oranında arttığı kaydedildi.

Sosyal medya devleri Google ve Facebook’a ait olmayan bir şirketin bu rakama ulaşması büyük başarı olarak görülüyor.

TikTok’un bu rakama ulaşmasında insanların pandemi boyunca telefonlarında daha fazla zaman geçirmesinin etkili olduğu görüşü hakim.

Sosyal medya şirketinin içerik oluşturucu endüstrisinin büyümesini hızlandırmasının da bunda etkili olduğu vurgulanıyor.

Çin’den çıkan sosyal medya devi

Eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok'u Amerika Birleşik Devletleri'nde kapatmaya çalışsa da Çin tabanlı şirket büyümesini sürdürdü.

Trump'ın çabaları boşa çıkarken, uygulama Hindistan'da yasaklandı ve şu anda Avrupa’da veri koruma uygulamaları ve çocuk güvenliği ile ilgili incelemelerle karşı karşıya bulunuyor.

TikTok'un, birçok rakibinin benzer taklit ürünler piyasaya sürmesine rağmen popülerliğini koruduğu bildiriliyor.

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