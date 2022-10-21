TikTok canlı yayın yaş sınırını yükseltiyor

Sosyal medya platformu TikTok, gelecek ay itibarıyla canlı yayın için yaş sınırını 16’dan 18’e yükseltiyor.

BBC'nin yaptığı bir araştırma, Suriyeli mültecilerin yaşadığı kamplarda çocukların bağış için yalvardığı canlı yayınların yapıldığını ortaya koymuştu.

Aynı araştırmada mülteci kamplarında yaşayan yüzlerce Suriyeliye yapılan bağışlara TikTok’un yüzde 70'e varan oranda el koyduğu ortaya çıktı.

TikTok, bundan sonra sadece yetişkinlerin görsel hediyeler alıp vermek ve gelir elde etme seçeneğinin olacağını belirtti.

Ancak platformun bu yaş sınırını nasıl denetleyebileceği belli değil.

Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Meta ile YouTube’un canlı yayın yaş sınırı 13.

BBC Küresel Dezenformasyon Birimi, BBC Arapça Servisi ve BBC Eye ekipleri beş ay boyunca Suriye’nin kuzeybatısında canlı yayın yapan 300 TikTok hesabını takip etti.

BBC, uygulama içinde çocukların bağış toplamaya çalıştığına dair şikayette bulunduğunda TikTok kurallarının ihlal edilmediği geri bildiriminde bulunmuştu.

BBC, TikTok’a direkt başvurduğunda ise şirket bütün hesapların yasaklandığı yanıtını verdi.

TikTok aynı zamanda dijital hediyelerden alınan komisyonun yüzde 70’ten az olduğunu belirtti; ancak belirli bir oran vermedi.