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TikTok, Facebook’un tahtını ele geçirdi

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Japonya merkezli medya kuruluşu Nikkei’de yayınlanan araştırmaya göre TikTok 2020 yılında büyük bir başarıya imza attı ve küresel ölçekte en çok indirilen uygulama oldu.
TikTok, Facebook’un tahtını ele geçirdi

Japonya merkezli medya kuruluşu Nikkei’de yayınlanan araştırmaya göre TikTok 2020 yılında büyük bir başarıya imza attı ve küresel ölçekte en çok indirilen uygulama oldu.

2018 yılından beri yapılan uygulamada ilk kez TikTok, Facebook, Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp’ı geride bırakmayı başardı.

ByteDance isimli şirket tarafından 2017 yılında kurulan TikTok, hem dünya genelinde hem de ABD’de Mark Zuckerberg’e ait Facebook’un altında yer alan Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp’ı geride bıraktı.

2020 yılında ABD’nin o dönemki başkanı Donald Trump, TikTok’un güvenliği olmadığını iddia etmiş ve uygulamanın yasaklanmasını istemişti. Fakat uygulamanın popülaritesi geçen yıl hiç azalmadı. Uygulamada, Avrupa, Güney Amerika ve ABD’de en çok indirilen uygulama halimne geldi.

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