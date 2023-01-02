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TikTok fenomeni doktor, banyo sırasında temizlenmeyen bölgeleri sıraladı

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TikTok fenomeni doktor, gözlemlediği hijyen eksikliklerini bir bir sıraladı. Meğer banyo yaparken çoğu kişi bu bölgeleri hiç temizlemiyormuş.
TikTok fenomeni doktor, banyo sırasında temizlenmeyen bölgeleri sıraladı

TikTok’ta yaklaşık 90 bin takipçiye ve 1,3 milyondan fazla beğeniye ulaşan Dr. Jen Caudle, kısa bir süre önce göbek deliğinden başlayarak insanların yeterince yıkamadığı beş bölgesini anlattığı bir video paylaştı.

Dr. Caudle, bir milyondan fazla izlenen videoda işte o bölgeleri şöyle sıralıyor:

Dr. Caudle, “Doğru, pek çok erkek, göbek deliğini hiç yıkamaz. Ancak çocuklar, artık bu durum iğrençleşiyor! Lütfen göbek deliğinizi yıkayın” diyor.

Daha sonra takipçilerine, neredeyse yeterince yıkamadıkları bir sonraki vücut bölgesini, kulaklarını anlatıyor: “Kulağın tepesi, buradaki bu küçük alanın arkası temizlenmiyor. O bölgeyi özellikle yıkamanı istiyorum. Kulağınızı yakın zamanda yıkamamışsanız ovuşturduğunuzda koklarsanız ve iğrençtir.”

Ardından, tırnaklarını düzgün bir şekilde yıkamayan insanları eleştiriyor: “Burada çok fazla kir birikiyor.”

Dr. Caudle’ın üzerinde durduğu bir diğer bölge de bacaklar: “Evet, aslında bacaklarını yıkaman gerekiyor. Duşta sabunun bacaklarından aşağı akmasından bahsetmiyorum, yıkamaktan bahsediyorum.”

Ve son olarak ayak parmaklarına işaret ediyor: “Bu ayak parmaklarının arasına gir. Birçok enfeksiyon türünü önlediğinizden emin olmak istiyorsunuz. Ayak parmaklarınızı yıkadığınızdan emin olun!”

Dr. Caudle’ın paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma yarattı. Takipçilerinden bazıları, temizlik konusunda en ince ayrıntısına kadar indiği için onu takdir etti, ancak birçoğu da karşı çıktı.

Bazı kullanıcılar bunların zaten herkes tarafından yapılması gerektiğini ve belirtilmesinin bile anlamsız olduğunu söylerken, bazıları da doktorun uyarılarının yerinde olduğunu yazarak doktoru takdir etti.

 

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