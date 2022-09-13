TikTok fenomeni, kadınları yatakta mutlu edebilecek bir tüyo açıkladı

Herkes kadınlarda G noktası olarak bilinen bölgeyi ve o bölgenin cinsel olarak doyuma ulaşmayı nasıl tetikleyebileceğini duymuştur.

Ancak, ismi henüz pek de bilinmeyen “A noktası” gibi, öğrenmeniz gereken yeni şeyler olabilir.

Daily Star’ın haberine göre, ilaçsız ağrı kesici cihazı Ovira’nın kurucusu Alice Williams, A noktasının ne olduğunu ve nerede olduğunu TikTok takipçilerine anlattı.

Williams, vajinal kanalın sonunda yer alan bir bölge olan A noktasına baskı uygulandığı takdirde, ani bir şekilde ıslaklığa neden olabileceğini söyledi. Böylece bu da kadınlarda orgazmı tetikleyebilir ve klitorisin aksine orgazm sonrası hassasiyet yaşatmaz, diye ekledi.

ERKEKLERDEKİ PROSTAT GİBİ GÖRÜLÜYOR

A noktası, kadınlarda, erkek prostatı ile aynı bölgede yer aldığından, aynı zamanda dejenere kadın prostatı olarak da adlandırılır.

Williams’ın TikTok’taki videosunu izleyen kullanıcılar şaşkına dönerken “Yeni noktalar öğrenmeyi bırakmalıyım, hala G noktasındayım”, “İşte sevgilimin bulamayacağı başka bir nokta daha, bu harika” şeklinde esprili yorumlar yaptı.