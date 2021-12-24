TikTok, Google'ı geride bırakarak en popüler platform oldu

TikTok, Google'un önüne geçerek dünyanın en popüler online platformu oldu.
İletişim teknolojisi güvenlik şirketi Cloudflare'e göre, viral video uygulaması TikTok, Amerikan arama motoru devi Google'dan daha fazla kullanılıyor.
Yıl içinde bazı aylar öne geçen TikTok, Ağustos ayından beri Google'ın birincilik sırasını elinden almış bulunuyor.
Google geçen yıl internet trafiği bakımından birinci sıradayken, TikTok 7. sıradaydı ve Amazon, Apple, Facebook, Microsoft ve Netflix de ilk 10'da yer alıyordu.
Covid salgını nedeniyle evlerine kapanan insanların eğlence arayışının TikTok'un ilk sıraya yerleşmesinde etkili olduğu tahmin ediliyor.
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