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TikTok Kullanıcıları Rahatsız: TikTok Live’da Seks Görüntüleri

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TikTok son günlerde Twitter'da yeni bir tartışmanın ortasında. Sosyal medya platformu, TikTok Live'da seks simülasyonu içerikli videolar sunarak kullanıcıların tepkisini topladı.
TikTok Kullanıcıları Rahatsız: TikTok Live’da Seks Görüntüleri

ByteDance’in sahip olduğu ve özellikle gençler arasında yaygın bir şekilde kullanılan TikTok, son günlerde yeni bir skandalın eşiğinde.

Platform, TikTok Live hizmetindeki denetimsizliğiyle kullanıcıların tepkisini topladı. TikTok Live, kullanıcıların ve içerik üreticilerin gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunmasını sağlamak için oluşturulmuş bir özellik. 16 yaş ve üstü kullanıcılar canlı yayınlar başlatabiliyor ve 18 yaş ve üstü kullanıcılar da hediye gönderip alabiliyor.

Ancak son zamanlarda platformun sunduğu bu hizmette seks simülasyonu yapan videolar kullanıcıların önüne düşüyor. Söz konusu canlı videolar, seks simülasyonu yapan genç, giyinik bir kadın olan bir kullanıcıyı içeriyor. Bu videoların çoğunda kamerada bir kişi görülüyor, genellikle omuzlarından yukarısı çekilmiş ve bir yatakta uzanır bir şekilde, kameranın hemen dışında, var olmayan veya hayali bir partnerle seks simülasyonu yapıyor.

ALGORİTMALAR YİNE YANILDI

Kullanıcıların şikayetçi oldukları gönderilerin dikkat çeken kısmı ise; içeriğin, platformda kullanıcıların beğeneceğini düşündüğü içeriği sunan algoritmaya dayalı kişiselleştirilmiş yayın olan TikTok’un Sizin İçin Sayfası aracılığıyla sunuluyor olması. Ve şu anda Twitter, ‘Sizin İçin Sayfası’nda kendilerine önerilen kliplerden şikayetçi olan insanlarla dolu.

TikTok’un öneri algoritmasının, kullanıcılarının ne tür içerik görmek istediğiyle son derece uyumlu olduğu biliniyor. Kullanıcılar, uygulamaya içerikle ilgilenmediklerini belirtebilir, ancak bunu, yalnızca videoyu görüntüledikten sonra yapabilirler. Ayrıca TikTok, bu tür içerik yayınlayan kullanıcıların platformun canlı video özelliğini kullanmasını yasaklıyor.

YÜZDE 25’İ 10-19 YAŞ ARASINDA

TikTok genel olarak geniş bir genç kullanıcı tabanına sahip. İstatistik sitesi Statista’ya göre, TikTok kullanıcılarının yaklaşık yüzde 25’i 10 ila 19 yaşları arasında. Ancak platform büyüdükçe, kullanıcılarının çoğu da artık yetişkinlerden oluşmaya başladı.

TikTok, mobil canlı yayınla ilgili sorun yaşayan tek platform değil. Akışlı içerik, genellikle sorunlu yüklenen klipleri otomatik sistemler kaçıracağından, sosyal medya platformları için uzun süredir zorluk oluşturuyor. Örneğin; 51 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde 2019’da gerçekleşen saldırıların 15 dakikalık görüntülerinin Facebook’ta yayınlanması, platformun ağır bir şekilde eleştirilmesine neden olmuştu.

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