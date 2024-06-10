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Tiktok kullanıcıları Rus savaş yanlısı şarkıyı “LGBT Marşı ”na dönüştürdü

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Tiktok kullanıcıları Rus savaş yanlısı şarkıyı “LGBT Marşı ”na dönüştürdü
Tiktok kullanıcıları Rus savaş yanlısı şarkıyı “LGBT Marşı ”na dönüştürdü

Rus savaş yanlısı pop yıldızı Shaman'ın bir şarkısı, TikTok videolarında eşcinsel çiftlerin kucaklaşmasını gösteren videolarda kullanılıyor; bu trend, “aşırılık yanlısı” LGBTQ+ yaşam tarzlarını şarkının militarist imalarıyla ironik bir şekilde yan yana getirmeyi amaçlıyor gibi görünüyor.

Başlığı İngilizce'ye “My Fight” olarak çevrilen “Moy Boy”, “Ben Rus'um, sonuna kadar giderim” sözlerini içerirken, eşlik eden müzik videosu işgal altındaki doğu Ukrayna'da görev yapan kamufle edilmiş Rus askerlerinin sahnelerini gösteriyor.

Bazı dinleyiciler “Moy Boy ‘u ’My Boy” ifadesinin daha gerçek bir açılımına dönüştürerek yeniden yorumladılar ve queer ilişkilerini gösterdikleri TikTok'lar için fon müziği olarak kullandılar.
Mart ayının ortasından bu yana TikTok'ta, eşcinsel çiftlerin “Moy Boy” nakaratını dudak senkronizasyonu ile söyledikleri, dans ettikleri ve birbirlerini kucakladıkları çok sayıda video yayınlandı. 

Bazı kullanıcılar Shaman'a “güzel şarkı” için teşekkür ederken, diğerleri 2030'da Eurovision Şarkı Yarışması'nda seslendirilmesini umduklarını söyleyerek şaka yaptı.

“Moy Boy ‘un LGBTQ+ yanlısı yeniden yorumu, geçtiğimiz ay en az iki kişinin LGBTQ+ ’aşırılığı” nedeniyle suçlandığı Rusya'da LGBTQ+ bireylere ve yaşam tarzlarına yönelik baskıların derinleştiği bir dönemde geldi.

Rusya Yüksek Mahkemesi, resmi olarak var olmayan “uluslararası LGBT hareketini” Kasım 2023'te “aşırılık yanlısı” bir örgüt olarak tanımladı. Devlet mali gözlemcisi Rosfinmonitoring Mart ayında “hareketi” “teröristler ve aşırılık yanlıları” listesine ekledi.

“Moy Boy ‘un Almanca çevirisi olan ’Mein Kampf”, gerçek adı Yaroslav Dronov olan Shaman'ın sanatında “Nazi estetiğini” çağrıştırdığı suçlamalarını körükledi.


 

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