TikTok kullanıcıları ve K-pop dinleyicileri Trump’ı trolleyince seçim mitingi boş kaldı

Ocasio Cortez, “Trump’ın kampanyası sahte bilet alan TikTok gençleri tarafından bozguna uğratıldı” diye yazdı

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası için Cumartesi günü Tulsa’da gerçekleşen mitingde büyük bir kalabalık bekliyordu ama bu beklenti gerçekleşmedi. Üstelik yüzlerce genç TikTok kullanıcısı ve K-pop dinleyicisinin Trump'ın ekibini kandırdığı ve mitingin bu yüzden boş kaldığı iddia ediliyor.

Trump’ın seçim kampanyasının yöneticisi Brad Parscale, Pazartesi günü Twitter’da, miting için bir milyondan fazla bilet talebi olduğunu yazmıştı. Ancak mitinge giden gazeteciler, katılımın beklenenden düşük olduğunu aktardı. Artık bu durumun Tiktok kullanıcılarıyla K-pop dinleyicilerinin çok sayıda koltuğu rezerve etmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

The New York Times’ın aktardığı iddialara göre Trump’ın seçim kampanyasının resmi Twitter hesabı, 11 Haziran'da mitinge katılmak isteyenlerin internet üzerinden ücretsiz bilet almasını istedi. Bunun üzerine K-pop hayran hesapları, takipçilerini mitinge kaydolmaya çağırdı ama kaydolan gençlerin hiçbiri mitinge katılmadı.

Söz konusu çağrının TikTok’ta da büyük çapta karşılık bulduğu ve milyonlarca kez görüntülenen videoların izleyicileri mitinge kaydolmaya teşvik ettiği bildirildi. CNN’in haberine göre geçen hafta bir kadın, “Oh hayır, çok hasta oldum, artık Trump’ın mitingine gidemem” diye konuştuğu şakalı videoyu TikTok’ta paylaştı. Sonrasında ise binlerce kullanıcı, aynı platformda milyonlarca kez görüntülenen benzer videolar paylaştı.

Sosyal medya kampanyasına katılan 26 yaşındaki YouTuber Elijah Daniel, çağrıların çoğunlukla TikTok’ta yayıldığını söyledi:

Twitter’daki K-pop dinleyicileri ve TikTok kullanıcıları arasında güçlü bir ittifak var ve bilgileri hızla birbirlerine aktarıyorlar. Hepsi algoritmaları ve videoları nasıl izleteceklerini biliyor.

Ayrıca birçok kullanıcının planı gizli tutmak için 24 ila 48 saat sonra paylaşımlarını sildiği bildirildi. Daniel, konuyla ilgili şunları aktardı:

Pek çok kullanıcı Trump’ın meseleyi anlamasını önlemek için paylaşımlarını aynı gün sildi. Bu çocuklar çok akıllı ve her şeyi düşünmüşler.

Twitter kullanıcıları, zaferlerini Cumartesi gecesi ilan ederken, ABD siyasetinin ünlü simaları da olayların dışında kalamadı. Demokrat partili Alexandria Ocasio Cortez, mitinge katılımın radikal protestocular tarafından engellendiğini iddia eden Parscale’e cevaben şunları söyledi:

Aslında Trump kampanyası sahte bilet alan TikTok gençleri tarafından bozguna uğratıldı. Kovid salgınında bir milyon insanın arenada toplanıp beyaz üstünlükçü söylemlerinizi dinlemek isteyebileceğine sizi inandırdılar.

Cumhuriyetçi stratejist Steve Schmidt ise Twitter’dan yaptığı açıklamada bu iddiaları kabul etti.

“Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama bu gece olan şuydu: Amerika'nın gençleri Trump’ın seçim kampanyasına vahşi bir darbe vurdu” diyen stratejist, şöyle devam etti:

Tüm Amerika'dan gençler etkinlik için bilet aldı. Kampanyanın ardındaki aptallar ise 1 milyon kayıt aldıkları için övündüler.