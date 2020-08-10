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TikTok: 'Twitter, video paylaşım platformunun ABD operasyonlarını satın almak istiyor'

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TikTok: 'Twitter, video paylaşım platformunun ABD operasyonlarını satın almak istiyor'
TikTok: 'Twitter, video paylaşım platformunun ABD operasyonlarını satın almak istiyor'

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Twitter'ın, video paylaşım platformu TikTok'un Çinli sahibi ByteDance ile uygulamanın ABD operasyonlarını satın almak üzere görüşmelere başladığını yazdı.

WSJ'ye göre, Twitter'ın TikTok'u Çinli sahiplerinden satın almaya gücünün yetip yetmeyeceği ve 45 günlük süre içinde bir anlaşmayı tamamlayıp tamamlayamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta, güvenlik endişeleri nedeniyle Amerikan firmalarından 45 gün içinde TikTok ile iş ilişkisine son vermelerini istemişti.

Teknoloji devi Microsoft, TikTok'u satın almak için görüşmeler yapıyor.

Microsoft'un piyasa değeri 1,6 trilyon dolardan fazla.

Twitter'ın piyasa değeri ise 29 milyar dolar.

TikTok'un ABD operasyonlarının değeri tam olarak bilinmese de tahminler meblağın on milyarlarca dolar olduğu yönünde.

Ancak uzmanlar, olası bir Twitter anlaşmasının Microsoft'unkinden daha az mevzuat denetimiyle karşı karşıya kalacağını düşünüyor.

TikTok ve Twitter, BBC'nin sorularını yanıtlamadı.

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