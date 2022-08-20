  • BIST 3.020,20
  • Altın 1015.661
  • Dolar 18.0833
  • Euro 18.1498
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

TikTok uygulamasının en hassas bilgileri izlediği iddia edildi

»
TikTok'un uygulama içi web tarayıcısının, oturum açma kimlik bilgileri, şifreler, hatta kredi kartı numaraları ve ödeme ayrıntıları gibi hassas bilgiler de dahil olmak üzere, kullanıcılarının yazdığı her şeyi izlediği iddia edildi.
TikTok uygulamasının en hassas bilgileri izlediği iddia edildi

Apple Insider tarafından yayımlanan habere göre, bir güvenlik araştırmacısı, TikTok kullanıcıları uygulama içi tarayıcısını kullanarak harici bağlantılara göz attığında, sosyal medya platformunun onu kullanırken yazdıklarını izlediğini keşfetti.

Bir siber güvenlik araştırmacısı olan Felix Krause'nin son keşfi, uygulama içi tarayıcının, kullanıcılarının tıkladığı bağlantıları ve düğmeleri de izlediğini ortaya koyuyor.

Siber güvenlik araştırmacısı, sosyal medya hizmetindeki uygulama içi web tarayıcısının, kullanıcılarının ziyaret ettiği harici sitelere JavaScript yüklediğini iddia ediyor.

Ardından, TikTok'un kullanıcılarının, yazdıkları her şeyi endişe verici bir şekilde içeren etkinliklerini izlemesine izin veriyor.

Bu, JavaScript kodunun sosyal medya devinin kullanıcılarının şifrelerini başka yerlerde izlemesine izin verdiği bildiriliyor.

Araştırmacı Krause, Forbes ile yaptığı bir röportajda TikTok'un uygulama içi tarayıcısındaki genişletilmiş izlemenin "şirketin yaptığı aktif bir seçim olduğunu" belirtiyor.

Ayrıca, "bu, önemsiz olmayan bir mühendislik görevidir" diyerek devam ediyor ve bu tür JavaScript enjeksiyonunun "yanlışlıkla veya rastgele gerçekleşmediğini" belirtiyor.

TİKTOK: JAVASCRİPT KODU FARKLI AMAÇLARLA KULLANILIYOR

TikTok sözcüsü, söz konusu JavaScript kodunu Forbes'a yaptığı açıklamada kabul etti.

Ancak Çin sosyal ağı, kullanıcılarının uygulama içi tarayıcısında yazma etkinliklerini izleyen kodun hiç de kötü niyetli olmadığını açıklıyor.

Bunun yerine TikTok, tarayıcısındaki JavaScript kodunun amacının performans izleme, sorun giderme ve hata ayıklama ile sınırlı olduğunu iddia ediyor.

Esasen, dev sosyal medya platformu, yalnızca milyonlarca kullanıcısının genel deneyimini iyileştirmeye çalıştığını söylüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EA, FIFA 23 oyununu Hindistan'da yanlışlıkla 1 liraya sattı19 Ağustos 2022 Cuma 14:01
  • Nesli tükenmiş hayvanları 'geri getirmek' neden zor?19 Ağustos 2022 Cuma 10:07
  • Apple’dan uyarı: Cihazınızın kontrolünü ele geçirebilirler, güvenlik açığı var19 Ağustos 2022 Cuma 09:54
  • NASA’dan uzay yürüyüşündeki kozmonota uyarı: Her şeyi bırak ve geri dön18 Ağustos 2022 Perşembe 21:28
  • RTÜK'ten Netflix’e yaptırım18 Ağustos 2022 Perşembe 09:31
  • Pasifik Okyanusu'nun dibinde uzaylı kanıtı aranacak18 Ağustos 2022 Perşembe 09:28
  • Xiaomi ilk insansı robotu CyberOne'ı tanıttı: 45 insani duyguyu anlayabiliyor17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:34
  • Dünya'daki suyun kaynağı göktaşları olabilir17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:06
  • WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:14
  • TÜBİTAK gemisindeki 9 biliminsanı uyardı... Marmara alarmı17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti