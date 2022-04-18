  • BIST 2.510,31
  • Altın 933.043
  • Dolar 14.6435
  • Euro 15.7869
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

TikTok yıldızına saldırı! Video çektiği esnada yüzüne asit attılar

» »
TikTok yıldızına saldırı! Video çektiği esnada yüzüne asit attılar
TikTok yıldızına saldırı! Video çektiği esnada yüzüne asit attılar

Avustralya'da oturduğu restoranda takipçileriyle canlı yayın yapan TikTok fenomeni Jenny Elhassan, kimliği belirlenemeyen bir kişinin asitli saldırısına uğradı. Gözünde gözlük olması nedeniyle kör olmaktan kurtulan Elhassan'ın sol gözü bandaja alındı.

Sydney kentindeki bir restoranda oturan ve bu sırada takipçilerine canlı yayın yapan 32 yaşındaki TikTok yıldızı Jenny Elhassan, henüz kimliği tespit edilemeyen maskeli bir şahsın asitli saldırısına uğradı.

SOL GÖZÜNE İSABET ETTİ

Sol gözüne asit isabet eden Jenny Elhassan, Royal North Shore Hastanesine götürüldü. Burada doktorlar tarafından acil olarak tedaviye alınan Elhassan'ın hasar gören sol gözü, bandajla kapatıldı.

 

TikTok fenomenine korkunç saldırı! Video çektiği sırada suratına asit attılar

"GÖZLÜKLERİM BENİ KORUDU"

Başına gelen saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Jenny Elhassan, "İlk başta kör olduğumu zannedip büyük bir korku yaşadım. Daha sonra hemen hastaneye gittik. Gözlüklerimin gözümde olması büyük şans, ya o da olmasaydı" dedi.

TikTok fenomenine korkunç saldırı! Video çektiği sırada suratına asit attılar
TikTok fenomenine korkunç saldırı! Video çektiği sırada suratına asit attılar
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin'e ülkeye giriş yasağı getirdiklerini duyurdular28 Şubat 2022 Pazartesi 09:57
  • Avustralya 2 yılın ardından sınırlarını açtı21 Şubat 2022 Pazartesi 13:46
  • Parkta Bacağı Ampute Edilen Adam Hayatını Kaybetti20 Şubat 2022 Pazar 19:30
  • Avustralya Sınırları Çift Doz Aşılı Ziyaretçilere Yarın Açılıyor20 Şubat 2022 Pazar 11:35
  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Aşı Karşıtı Protestoları 'Gözdağı' Olarak Yorumladı14 Şubat 2022 Pazartesi 17:30
  • Koalalar nesli tükenme tehlikesindeki tür listesine alındı11 Şubat 2022 Cuma 13:43
  • Dünyanın en zehirli yumurtası ilk kez görüntülendi11 Şubat 2022 Cuma 11:29
  • Başbakan, bakanlık ofisinde tecavüze uğrayan personelden özür diledi08 Şubat 2022 Salı 12:48
  • Avustralya’da Orman Yangını: 60 Bin Hektar Alan Küle Döndü07 Şubat 2022 Pazartesi 21:10
  • Avustralya'da Aborjinlerin hakları için gösteri26 Ocak 2022 Çarşamba 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti