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TikTok, YouTube’a özendi: Yatay tam ekran modunu test ediyor

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TikTok, yeni özellik için testlere başladı. Çinli şirket, YouTube'a biraz daha yaklaşmak için yatay tam ekran modu için çalışmaları hızlandırdı.
TikTok, YouTube’a özendi: Yatay tam ekran modunu test ediyor

Son yıllarda özellikle gençlerin favori platformlarından biri haline gelen ve Çinli ByteDance’in çatısı altında bulunan TikTok, yeni bir özellik için kolları sıvadı.

Şirket, popüler kısa biçimli video uygulaması için yeni bir yatay tam ekran modunu test ettiğini açıkladı. Şu anda yalnızca küçük bir kullanıcı grubuna sunulan yeni özellik, videoların yatay yönde izlenmesine olanak tanıyarak kullanıcılar için daha sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor.

Yeni yatay tam ekran modunun, videoları telefondan izlemeyi tercih eden kullanıcılara hitap etmesi bekleniyor. Ancak TikTok, özelliği tüm kullanıcılara ne zaman sunacağını veya sunup sunmayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Güncelleme ile kullanıcılar, YouTube’a benzer yeni bir tam ekran düğmesine sahip olacak. Bu yılın başlarında TikTok, içerik oluşturucuların on dakikalık uzunlukta videolar yüklemesini de sağlamıştı.

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