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TikTok’a 5 milyon euro ceza

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Fransa'nın, tartışmalı sosyal medya platformu TikTok'a, çerezlerinin reddini zorlaştırdığı için 5 milyon euro ceza verdiği belirtildi.
TikTok’a 5 milyon euro ceza

Fransız 20 Minutes internet sitesinin haberine göre, Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), TikTok’u, internet sitesinde “reddetme işlemlerini zorlaştırarak kullanıcıları çerezleri kabul etmek zorunda bırakması” nedeniyle kabahatli buldu. CNIL, TikTok’a bu gerekçeyle 5 milyon euro ceza verdi.

TikTok’un itiraz etmesi durumunda cezayı temyize götürmesi için 4 ay süresi bulunuyor.

CNIL Aralık 2022’de de ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’a “Bing” arama motorundaki çerezlerin “reddini” kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon euro ceza vermişti. 

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