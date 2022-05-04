TikTok'ta 469 bin kişiye ders çalışan bir öğrenciyi izleten şey ne?

Üniversite öğrencisi Yehya Mougharbel, haftada birkaç gün ders çalıştığı sırada telefonuyla kendisini çekiyor ve TikTok üzerinden yayın yapıyor, yüzbinlerce kişi yayına bağlanıyor ve ona katılıyor.

22 yaşındaki Yehya, İngiltere'de üniversite öğrencisi ve sınavları için hazırlık yapıyor. TikTok'ta 469 bin takipçisi var.

Yehya'nın ders çalışırken yaptığı yayınlarda çok ilginç bir şey olmuyor, dans eden biri olmuyor ve kimse konuşmuyor. Sadece arka planda sakin bir müzik çalıyor.

Yehya, "İnsanlar benim ders çalışmamı izlemekten keyif alıyor, benimle birlikte çalışıyor ve böylece kendilerini yalnız hissetmiyor" diye anlatıyor.

Yaklaşık bir sene önce yayın yapmaya başlayan Yehya, bir noktada hesabına günlük 2-3 bin arası yeni takipçi geldiğini fak etmeye başladı.