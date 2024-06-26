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TikTok'ta geçen yıl Türkiye'de 16,5 milyon içerik kaldırıldı

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TikTok'ta geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 16,5 milyon içerik 'topluluk kuralları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.
TikTok'ta geçen yıl Türkiye'de 16,5 milyon içerik kaldırıldı

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, ayda 1 milyarın üzerinde içeriğin paylaşıldığı TikTok'ta güvenliği sağlamak için çok yönlü strateji oluşturmak gerektiğine işaret etti.

Bu süreci, hem kural ihlallerinin otomatik tespit edilmesini sağlayan yapay zeka teknolojisi, hem de 40 binden fazla kişiden oluşan ve manuel incelemede bulunan ekipleriyle yürüttüklerini anlatan Gelen, moderasyon ekiplerinin de TikTok'taki içeriklerin "topluluk kuralları"na uymasını sağlamak için her gün çalıştığını söyledi.

Gelen, Türkiye'de kural ihlali yapılan içeriklerin yüzde 98,9'unu proaktif olarak kaldırdıklarını dile getiren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, küresel ortalamanın üzerinde bir oran. Geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 16,5 milyon içeriği 'topluluk kuralları'nı ihlalden dolayı kaldırdık. Bu içeriklerin çok önemli kısmının henüz şikayet edilmeden platformdan kaldırılması sağlandı. TikTok olarak şikayetlere verdiğimiz yanıtlar, eğitimli profesyoneller ve avukatlardan oluşan ekip tarafından incelenerek oluşturuluyor. Bu noktada kullanıcılarımızın işbirliğini çok önemsiyoruz. Şikayet edilen içeriğin kuralarımızı ihlal etmediğinin tespit edilmesi halinde, hukuka aykırı içeriğin kaldırılması amacıyla söz konusu içerik şirket içi hukuk ekibimiz tarafından incelemeye tabi tutuluyor. İçeriğin hukuka aykırı olması veya 'topluluk kuralları'mızı ihlal etmesi halinde, 'Olay Yönetim' ve 'Kullanıcı Geribildirimi' ekipleri içeriği kaldırarak raporlayan kişiye yanıt veriyor. İçeriğin kurallarımızı ya da herhangi bir mevzuatı ihlal etmemesi durumundaysa şikayete olumsuz dönülüyor ve içerik kaldırılmıyor."

"Yasakladığımız belli başlı eylemler var"

TikTok olarak platformda yasakladıkları belli başlı eylemlerin olduğunu belirten Gelen, bunların "TikTok'a yetkisiz yöntemlerle erişme, hassas, gizli, ticari veya kişisel bilgi edinme girişimleri ve platformun güvenliğini, bütünlüğünü veya güvenilirliğini kötüye kullanma" olarak sıralanabileceğini söyledi.

Gelen, kendi moderasyon süreçlerini yönetirken ve kullanıcılardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirirken, bu yasaklı eylemlerden yola çıkarak oluşturdukları politika kategorilerinden yararlandıklarını anlatarak, "Bu kategoriler, 'dürüstlük ve özgünlük', 'gizlilik ve güvenlik', 'güvenlik ve nezaket', 'akıl ve ruh sağlığı', 'düzenlemeye tabi ürünler ve ticari faaliyetler', 'hassas ve yetişkinlere yönelik temalar' ile 'gençlerin güvenliği ve refahı' olarak belirlenmiş durumda. Yayınladığımız son Şeffaflık Raporu'muza göre en çok içerik kaldırılan kategorimiz, yüzde 33,3'le 'hassas ve yetişkinlere yönelik temalar' oldu" değerlendirmesini yaptı.

TikTok'u faaliyet gösterdikleri her pazarda olduğu gibi Türkiye'de de eğlence platformu olarak konumlandırdıklarına işaret eden Gelen, TikTok'u, "13 yaş ve üzerindeki her kesimden, görüşten insanın keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyan, fikir ve ifade özgürlüğünün olduğu, kullancılarına ilham veren ve onların yaratıcılığını destekleyen bir dünya" olarak tanımladı.

Gelen, bu platformun, kendine has kuralları yanında, faaliyet gösterdiği ülkelerin değerlerini de paylaştığını vurgulayarak, "TikTok olarak hem globalde hem Türkiye'de 'topluluk kuralları'na sıkı sıkıya bağlıyız. Bu kuralların ihlalini tespit ettiğimiz anda pek çok yaptırımımız oluyor. Türkiye değerlerine olan yaklaşımımızı ise yerelleşmeye yönelik yaptığımız çalışmalarda açıkça ortaya koyduğumuza inanıyoruz" diye konuştu.

"Gençlerin güvenliği önceliğimiz"

Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de gençlerin güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Gelen, şunları söyledi:

"18 yaş altındaki kullanıcılarımıza 60 dakikalık günlük TikTok kullanım süresi sunuyoruz. Ayrıca 13-18 yaş gençlere ait TikTok hesaplarının ebeveyn kontrolünde olmasını sağlayan 'Aile Eşlemesi' özelliğimizi yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu özellik, platformdaki ebeveyn ve genç hesaplarının birbirine bağlanmasına, güvenlik ayarlarının kişiselleştirilmesine, uygulamadaki ekran sürelerinin ayarlanmasına, akışta görüntülenebilecek içeriklerin aileler tarafından belirlenmesine imkan tanıyor. Yakın zamanda Aile Eşlemesi kullanımını Türkiye'de artırmaya yönelik kampanya başlattık. Amacımız, TikTok'un aile dostu platform olarak kalmasını sağlamak."

Kendilerine iletilen her türlü soruyu şeffaflıkla yanıtlamaya çalıştıklarına dikkati çeken Gelen, doğru bilinen yanlışları düzeltmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Gelen, soruları yanıtlamak ve kendilerini ifade etmek için TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na 2 kez katıldıklarını anımsatarak, bu davetleri çok önemsediklerini, başka bir davet gelmesi halinde bir kez daha memnuniyetle katılacaklarını sözlerine ekledi.

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