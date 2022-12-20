TikTok'ta viral olan aslan diyeti nedir ve yan etkileri nelerdir?

TikTok'ta tehlike saçan diyetlere bir yenisi daha eklendi: Aslan Diyeti. Sosyal medya kullanıcıları 30 gün boyunca sadece kırmızı et, su ve tuz ile yaşadıkları yeni beslenme alışkanlıklarını ve tücrübelerini paylaşıyor.

İnsanlar sağlık sorunlara çözüm aramak için TikTok'a yönelmeye devam ediyor. Sosyal medya platformunda bu sefer Lion Diet (Aslan Diyeti) adı altında bir çok video paylaşılıyor ve viral akıma inananlar sadece kırmızı et, tuz ve su tüketmenin alerjiden artrite kadar her şeyin üstesinden gelebileceğine inanıyor. Ancak uzmanlar bu konuya pek olumlu bakmıyor.

TikTok kullanıcıları, 30 gün boyunca denedikleri bu tartışmalı diyeti denerken yaşadıklarını paylaşıyor. Bazı durumlarda insanlar, baş ağrısı, sorunlu cilt ve alerji gibi sorunlara yardımcı olabileceğini ve ruh hallerini dengeleyebileceğini iddia ederek çiğ et yedikleri videoları yayınladılar. Alerjik sorunları olan TikTok kullanıcısı @roryskitchen, bu diyeti denemeye karar vererek günlerini videoya çekerek sosyal medyasında paylaştı. Başlangıçta uyku düzeninin kendine geldiğini söyledi ama diyetin ikinci haftasına girerken kendini iyi hissetmemeye başladı. Bir süre sonra Rory cildinin daha iyi göründüğünü ve tuvalete daha düzenli gittiğini fark etmeye başladı.

Tıp sitesi Healthline viral olan bu diyet hakkında "Aslan Diyeti, hayatınızı değiştirmeyi ve sağlığınızı iyileştirmeyi hedeflediğini iddia eden bir diyet. Bu diyeti uygulayanlar, iltihaplanmanın azalması, ruh halinin iyileşmesi, baş ağrısı, uykusuzluk ve alerji gibi sorunların hafiflemesi de dahil olmak üzere diyetle ilişkili uzun bir fayda listesi sundular. Bununla birlikte, diğer insanlar diiyetin aşırı kısıtlayıcı olduğunu belirterek planı sürdürülemez, sağlıksız ve etkisiz olarak reddettiler" dedi.

TedEx konuşmacısı ve Kanadalı podcaster Mikhaila Peterson tarafından 2018 yılında ortaya atılan diyet, yorgunluk, intoleranslar ve bağırsak sorunları için her derde deva olarak lanse edildi. Aslan Diyeti'ne 2016 yılında başlayan bir çocuk annesi Peterson o zamandan beri bunu uyguluyor. Mikhaila dünya çapında insanlara kendi izinden gitmeleri ve altı hafta boyunca biftekle kıyma dahil olmak üzere sığır eti ürünleri, deniz tuzu ve sade su dışında hiçbir şey yememeleri için ilham verdi. Karbonhidratsız yemek planı, kilo vermek için vücudun ketozis (açlık) durumuna geçmesine dayanan Keto diyetine benzetilebilir. Peterson "Bilim insanlarının bunu ciddiye alması ve diyeti kullanarak en az altı hafta ila üç aylık bir süre boyunca hastalıkları izleyen büyük bir çalışma yürütmesi iyi olur" dedi.

Healthline’dan Aslan Diyetinin dezavantajları

1- Almanız gereken besinlerden uzak kalırsınız

Aslan Diyetinin ana sorunlarından biri, son derece kısıtlayıcı olması ve birçok önemli vitamin ve mineralden yoksun olmasıdır. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar, fındık ve tohumlar dahil olmak üzere birçok sağlıklı gıdayı tamamen ortadan kaldırır. Bu da vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almanızı zorlaştırır. Beslenme eksiklikleri zayıflık, bağışıklık fonksiyonlarında bozulma, kemik kaybı, ağrı, morarma, anemi ve nörolojik sorunlar gibi çok çeşitli sorunlara neden olabilir. Aslan Diyeti, bitkisel gıdalarda bulunan kan şekeri kontrolünü ve kalp sağlığını destekleyebilen önemli bir bileşik olan lif açısından da yetersizdir. Dahası, bu diyetin kalorisi de çok düşüktür. Kalori alımını çok fazla azaltmak yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi ciddi yan etkilere neden olabilir.

2-Doymuş yağ oranı yüksektir

Et de dahil olmak üzere hayvansal ürünlerde doymuş yağ oranı çok yüksektir. Doymuş yağ sağlıklı beslenmenin bir parçası olsa da, ölçülü tüketilmelidir. Bazı kişilerde doymuş yağ, kalp hastalığı için bir risk faktörü olan kolesterol seviyelerini artırabilir.

3-Sürdürülemez

Potansiyel olarak çok sağlıksız olmasının yanı sıra, Aslan Diyetini takip etmek zordur ve uzun vadede sürdürülemez. Diyet çok az veya hiç esneklik sunmadığından, diyeti uygularken restoranlarda yemek yemek veya diğer sosyal ortamlarda yemeğin tadını çıkarmak neredeyse imkansız olabilir.