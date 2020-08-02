TikTok'tan Trump'a rest

TikTok'un ABD'deki CEO'su Vanessa Pappas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kapatacağız" restine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Pappas, şirketin Twitter hesabından yaptığı video açıklamasında, "Her gün TikTok kullanarak günlük yaşantımıza yaratıcılık ve neşe katan milyonlarca Amerikalıya, teşekkürler, demek istiyorum. Sizin sayısız desteğini duyduk ve teşekkür etmek istiyoruz. Hiçbir yere gitme niyetinde değiliz. Daha uzun zaman için buradayız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirmişti.

Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi. Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı. Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.Öte yandan TechCrunch portalının aktardığına göre, bir TikTok temsilcisi, ABD'deki kullanıcı verilerinin güvenle depolandığını kaydetti.

TikTok temsilcisi, "100 milyon Amerikalı, özellikle pandemi sırasında eğlence ve iletişim için TikTok kullanıyor. TikTok US kullanıcı verileri, çalışanlar için sıkı erişim kontrolü altında korunuyor. TikTok'un en büyük yatırımcıları ABD'den. Kullanıcılarımızın gizliliğini ve güvenliğini korumaya kararlıyız" diye konuştu.