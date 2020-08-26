Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump’la yaşadığı gerilimlerle gündeme gelen TikTok, platforma içerik yükleyen yaratıcı gençler için önemli bir kazanç kapısı konumunda. Fenomenler, kişisel ürünlerin satışıyla veya sponsorlu videolar hazırlayarak, son 12 ayda milyonlarca dolar kazandı.

Son dönemde ABD Başkanı Trump’ın getirdiği yasak ve tartışmalarla gündeme gelen Çin merkezli video platformu TikTok'un en çok kazanan fenomenleri açıklandı.