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TikTok'un Sahibi Halka Arzı Değerlendiriyor

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TikTok'un Sahibi Halka Arzı Değerlendiriyor
TikTok'un Sahibi Halka Arzı Değerlendiriyor

Sosyal medya platformu TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, Çinli düzenleyicilerin endişelerini giderdikten sonra 2022'nin başlarında Hong Kong'da halka açılmayı planlıyor.

Şirket, regülatör kuruluşların talep ettiği tüm yasal belgeleri sunmaya devam ediyor. Yasal belgelerin eylül ayında tamamlanması ve başvurunun yapılması hedefleniyor.

Öte yandan ByteDance sözcüsü ise haberin doğru olmadığını açıklamasına karşın ek bilgilendirme yapmaktan kaçındı.

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