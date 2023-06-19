  • BIST 5.355,54
  • Altın 1482.109
  • Dolar 23.6105
  • Euro 25.7928
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAralıklı oruç hakkında çarpıcı araştırma

TİM başkanı: Kur 35 TL olsa bile ihracat hedefine ulaşmak zor

»
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, döviz kurunun 35 TL’ye yükselmesi halinde bile ihracat hedeflerine ulaşmanın ‘zor’ olduğunu söyledi.
TİM başkanı: Kur 35 TL olsa bile ihracat hedefine ulaşmak zor

Hükümetin Eylül 2021’de başlattığı ve aralıktan beri resmen uyguladığı ‘yeni ekonomi modeli’nde en önemli hedef cari işlemlerde fazla vermek. Öyle ki yüksek enflasyonun bile böyle düşeceğine inanılıyor. Bu uğurda faiz yüksek enflasyona rağmen indirilmiş ve TL değersizleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TL’deki tarihi gerilemenin de yeni ekonomi modelinin istenen sonucu olduğunu, Çin’in de böyle büyüdüğünü savunmuş, dövizin değeri artınca ithalatın azalıp ihracatın da artacağını öne sürmüştü. Böylece cari fazla verilecek ve enflasyon da düşecekti. Ama TL değer kaybetmeye, enflasyon yükselmeye devam etti; ihracat ürünleri ithalata bağlı olan Türkiye’de cari açık hedefi de karşılık bulmadı.

Bu tabloya karşılık ihracatçılar, uzun süredir yüksek döviz talebinde bulunuyordu.

‘İhracat hedefine ulaşmak zor’

Seçimler sonrasıysa yeni ekonomi ‘rasyonel politika’ya dönüş mesajı verdi ve döviz kurları serbest bırakıldı.

Dünya’dan Nurdoğan Arslan Ergün’e konuşan Gültepe, kurun 35 TL’ye yükseldiği yani TL’nin daha da değersizleştiği bir ortamda bile ihracat hedefine ulaşılamayacağını belirtti. Gültepe, hedefe ulaşmak için üretimin artırılması gibi çeşitli şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Gültepe, şunları dedi:

*Kur 35 TL olsa bile bugünkü koşullarda 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak zor. Öncelikle sektörel bazda üretimleri artırmamız lazım. Bugün kapasite kullanımları yüzde 60’larda.

*Asgari ücret desteği uzatılmalı, elektrikle doğalgaza indirim gelmeli. Kısa süre içinde şartlar yerine getirilirse 300 milyar dolar ihracata ulaşılabilir.

*Uzakdoğu pazarları yeniden açıldı. Bugün fiyatlarımız Uzakdoğu ülkelerine göre yüzde 20-40 arasında daha pahalı. Fiyat rekabeti yapalım demiyorum ama fiyatta yüzde 5-10 daha pahalı olsak bile Avrupa bizi tercih eder.

*Faizlerde sert bir artış olmaz ama sabit de kalmaz. Rasyonel politikalara dönüleceği mesajını vermek için faiz yüzde 15 civarına çıkarılabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: Uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşma yaptık16 Haziran 2023 Cuma 16:46
  • Kremlin: Putin ve Erdoğan anlaştı16 Haziran 2023 Cuma 16:39
  • Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş görevlendirildi16 Haziran 2023 Cuma 15:06
  • TL mevduat faizlerinde artış devam ediyor16 Haziran 2023 Cuma 15:03
  • 81 bin 388 Türk, Almanya’ya iltica etti!16 Haziran 2023 Cuma 14:37
  • İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk değerlendirme16 Haziran 2023 Cuma 13:53
  • Avrupa’nın yolsuzluk karnesinde Türkiye başarısız ülkeler arasında16 Haziran 2023 Cuma 13:45
  • İmamoğlu, hâkim karşısına çıkıyor: Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor15 Haziran 2023 Perşembe 13:34
  • Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu: Her şey güzel olacak14 Haziran 2023 Çarşamba 19:06
  • Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Açıklayamazsanız yazıklar olsun size14 Haziran 2023 Çarşamba 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti