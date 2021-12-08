Tim Cook Ve Çin Arasında İmzalanan 275 Milyon Dolarlık Anlaşmanın Detayları

Geçtiğimiz aylarda Apple CEO'su Tim Cook'un 2016 yılında Çin ile zorlukları aşmak için 275 milyar dolarlık gizli bir anlaşma imzaladığı ortaya çıkmıştı. Teknoloji yayını The Information, gizli anlaşmanın detaylarını da paylaştı.

The Information tarafından görüntülenen dahili belgelere göre, beş yıllık anlaşmanın 275 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor ve Cook, Apple’ın ülke ekonomisi için yeterince çalışmadığına inanan Çinli hükümet yetkililerini yatıştırmayı amaçlıyordu.

The Information’ın haberine göre Cook, 2016 yılı boyunca App Store, Apple Pay ve iCloud gibi hizmetleri tehdit edebilecek eylemler konusunda hükümet yetkilileriyle lobi yaptı. Anlaşmayı da o yıl Çin’e yaptığı ziyaretlerin ilkinde gerçekleştirdi.

ÖNCELİK ÇİNLİ YETKİLİLER OLDU

Apple’ın Çin’deki hükümet işleri ekibi, Çinli liderlerle ilişkileri yumuşatmak için ülkenin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile bir mutabakat zaptı hazırladı ve şirket liderleri, 2016’da iTunes kitaplarını ve filmlerini vuran baskının ardından üst düzey Çinli yetkililerle görüşmeyi bir öncelik haline getirdi.

Anlaşma, Apple’ın Çinli üreticilerin en gelişmiş üretim teknolojilerini oluşturmasına ve işçileri eğitmesine yardımcı olma gibi taahhütler içeriyordu. The Information’a göre, aynı zamanda Apple cihazları için daha fazla parça Çinli tedarikçilere dokunma, Çinli yazılım şirketleriyle anlaşmalar yapma, Çin üniversiteleriyle teknoloji konusunda çalışma ve daha fazla yatırım yapma sözü içeriyordu.

ÇİNLİ İŞLETMELERE DESTEK OLDU

Çin’in 13. Beş Yıllık Planı’na uygun olarak, Apple ayrıca karşılıklı faydalar sağlamak ve bir kazan-kazan durumu elde etmek için Çinli işletmelerle birlikte büyümeyi, bilim, teknoloji, eğitim ve çevre korumasını desteklemeyi taahhüt etti. Karşılığında ise Çin, gerekli destek ve yardımı sunmayı kabul etti.

Apple’ın son zamanlarda Çin’de âdeta bir patlama yaşıyor; The Information’ın haberine göre, eylül ayında sona eren 12 ayda 68 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etti ve ülke şu anda Apple’ın toplam satışlarının yaklaşık beşte birinden sorumlu.