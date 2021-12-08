  • BIST 2.004,55
  • Altın 777.97329
  • Dolar 13.6682
  • Euro 15.5034
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Tim Cook Ve Çin Arasında İmzalanan 275 Milyon Dolarlık Anlaşmanın Detayları

»
Geçtiğimiz aylarda Apple CEO'su Tim Cook'un 2016 yılında Çin ile zorlukları aşmak için 275 milyar dolarlık gizli bir anlaşma imzaladığı ortaya çıkmıştı. Teknoloji yayını The Information, gizli anlaşmanın detaylarını da paylaştı.
Tim Cook Ve Çin Arasında İmzalanan 275 Milyon Dolarlık Anlaşmanın Detayları

The Information tarafından görüntülenen dahili belgelere göre, beş yıllık anlaşmanın 275 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor ve Cook, Apple’ın ülke ekonomisi için yeterince çalışmadığına inanan Çinli hükümet yetkililerini yatıştırmayı amaçlıyordu.

The Information’ın haberine göre Cook, 2016 yılı boyunca App Store, Apple Pay ve iCloud gibi hizmetleri tehdit edebilecek eylemler konusunda hükümet yetkilileriyle lobi yaptı. Anlaşmayı da o yıl Çin’e yaptığı ziyaretlerin ilkinde gerçekleştirdi.

ÖNCELİK ÇİNLİ YETKİLİLER OLDU

Apple’ın Çin’deki hükümet işleri ekibi, Çinli liderlerle ilişkileri yumuşatmak için ülkenin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile bir mutabakat zaptı hazırladı ve şirket liderleri, 2016’da iTunes kitaplarını ve filmlerini vuran baskının ardından üst düzey Çinli yetkililerle görüşmeyi bir öncelik haline getirdi.

Anlaşma, Apple’ın Çinli üreticilerin en gelişmiş üretim teknolojilerini oluşturmasına ve işçileri eğitmesine yardımcı olma gibi taahhütler içeriyordu. The Information’a göre, aynı zamanda Apple cihazları için daha fazla parça Çinli tedarikçilere dokunma, Çinli yazılım şirketleriyle anlaşmalar yapma, Çin üniversiteleriyle teknoloji konusunda çalışma ve daha fazla yatırım yapma sözü içeriyordu.

ÇİNLİ İŞLETMELERE DESTEK OLDU

Çin’in 13. Beş Yıllık Planı’na uygun olarak, Apple ayrıca karşılıklı faydalar sağlamak ve bir kazan-kazan durumu elde etmek için Çinli işletmelerle birlikte büyümeyi, bilim, teknoloji, eğitim ve çevre korumasını desteklemeyi taahhüt etti. Karşılığında ise Çin, gerekli destek ve yardımı sunmayı kabul etti.

Apple’ın son zamanlarda Çin’de âdeta bir patlama yaşıyor; The Information’ın haberine göre, eylül ayında sona eren 12 ayda 68 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etti ve ülke şu anda Apple’ın toplam satışlarının yaklaşık beşte birinden sorumlu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk Hakları Savunucuları Whatsapp’ı Hedef Aldı07 Aralık 2021 Salı 19:14
  • Bitcoin'de Toparlanma Başladı: 50 Bin Doların Üzerine Geri Döndü07 Aralık 2021 Salı 16:53
  • Gelecek Nesiller İçin Dünyanın Kara Kutusunu Yapıyorlar07 Aralık 2021 Salı 16:38
  • Çin’de Sürücüsüz Otobüs Yollara Çıktı06 Aralık 2021 Pazartesi 21:54
  • Almanya'da fabrika siparişleri yüzde 6,9 azaldı06 Aralık 2021 Pazartesi 15:15
  • Genetik cinsiyet seçimi başarıya ulaştı, milyarlarca hayvanın öldürülmesinin önüne geçilebilir05 Aralık 2021 Pazar 19:53
  • Rusya, uzaya Galileo navigasyon uydusu fırlattı05 Aralık 2021 Pazar 18:55
  • Cihazınızdaki casus yazılımları nasıl tespit edebilirsiniz?05 Aralık 2021 Pazar 16:24
  • Teknoloji Hisselerindeki Satış Dalgası Elon Musk'ın 15 Milyar Dolar Kaybetmesine Sebep Oldu05 Aralık 2021 Pazar 14:51
  • Yayın Platformlarında Rekabet Kızışıyor05 Aralık 2021 Pazar 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti