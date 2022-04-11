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Tim Fidler Anı Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade…

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Tim Fidler Anı Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade…
Tim Fidler Anı Golf Turnuvası Şampiyonu Olgun Emirzade…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 10 Nisan Pazar gün gerçekleşen ve kulüp oyuncuları için özel bir anlam ve öneme sahip olan CMC Golf Kulübü eski üyelerinden Tim Fidler anısına düzenlenen turnuvada Olgun Emirzade 38 Net ile Şampiyon oldu. Stableford formatında, course handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada Bob Hodge 37 Puan ile ikinciliği elde ederken 36 Puan ile Bertan Erçin üçüncü oldu.

Turnuva sonrası kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Karl Crosby tarafından takdim edildi.

CMC’de 17 Nisan Pazar gün sezonun yine önemli turnuvalarından biri olan Efes Pilsen Open gerçekleşecek.

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