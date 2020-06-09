Time dergisi, bazıları 2020 yapımı, bazıları ise daha önce çekilmiş ve yayınlanmış olsa da yeni sezonları 2020'nin ilk yarısında dijital platformlarda seyirciyle buluşan en iyi dizileri seçti. İşte 2020'nin şimdiye kadarki en iyi 10 yabancı dizisi...

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kısıtlamalarla dolu bir hayatta üçüncü ay geride kalırken, evlerde televizyon ve dijital yayın platformlarıyla geçirilen zaman da arttı.